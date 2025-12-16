Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana por estar presuntamente involucrado en el caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fue grabado en medio de una fiesta vallenata que se realizó en Nicaragua.

Esto generó todo tipo de rechazo en contra del Gobierno de Gustavo Peto, pues se supone que González es buscado por la justicia colombiana y que el evento había sido organizado por la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Hasta la Procuraduría General de la Nación anunció que empezó las investigaciones en contra de funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua por estos hechos.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información revelada por medios de comunicación, en un evento promovido por la entidad se habría permitido la participación del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, actualmente prófugo de la justicia colombiana”, se lee en el comunicado de la PGN.

Ahora, la propia Embajada de Colombia en Nicaragua se pronunció, asegurando que el evento, realizado el pasado 11 de diciembre, no fue organizado por esta entidad.

“El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío el evento denominado ‘Noche Vallenata Colombia’, actividad cultural abierta al público y con entrada libre, cuyo objetivo fue promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento”, se lee en el escrito de la Embajada.

Se agrega que la Embajada solo se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en ese país.

“Es importante aclarar de manera enfática que no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González. Asimismo, se precisa que el Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor González”, se lee también en la misiva.

Por otro lado, indicó que la Embajada de Colombia no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto donde se llevó a cabo el evento y no tenía cómo evitar o impedir el ingreso de ningún ciudadano.

El coronel Elver Alfonso, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, aseguró que Ramón González sigue siendo requerido por la justicia colombiana y que su captura depende, por ahora, de la colaboración de las autoridades del país donde se encuentra.

“Tiene una circular roja que está vigente. Allí se están haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN Interpol”, expresó y añadió que, sin cooperación efectiva, no es posible ejecutar la orden de captura, aunque las autoridades están al tanto de las actividades públicas que González ha desarrollado recientemente.