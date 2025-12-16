La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció este martes que abrirá una indagación previa contra funcionarios de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Nicaragua, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en una fiesta, a la que asistió Carlos Ramón González, prófugo de la justicia.

La celebración, promovida por la entidad, se realizó el pasado 11 de diciembre, y hasta el lugar llegó el exdirector de la DNI, quien tiene orden de captura con circular roja de Interpol.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información revelada por medios de comunicación, en un evento promovido por la entidad se habría permitido la participación del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, actualmente prófugo de la justicia colombiana”, se lee en el comunicado.

El Ministerio Público busca establecer las razones por las cuales el exdirector estuvo presente, sin que los servidores públicos de la Cancillería y de la Embajada avisaran a las autoridades competentes.

“Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si los disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo cual decretó la práctica de varias pruebas”,añade el Boletín 1410-2025.