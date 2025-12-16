Se pusieron la camiseta 12. La hinchada del Deportes Tolima quiere ‘jugar’ con todo la final de la Liga II. No solo por el masivo banderazo de apoyo que le tributaron a los jugadores y cuerpo técnico antes del último y decisivo duelo ante Junior, también porque hasta el cierre de la edición de esta nota (2 a. m.), tenían bombardeado con totes y voladores el sitio de hospedaje del ‘Tiburón’.

Una vieja práctica del fútbol sudamericano a la hora de disputar finales. El público local procura que el visitante no concilie el sueño.

Después de protagonizar el banderazo en la concentración del club tolimense, un grupo de hinchas se trasladó al hotel Sonesta, con carros y motos, para empezar a encender toda clase de elementos de pólvora e incomodar la tranquilidad en la concentración rojiblanca.

Parecía que era una caravana de seguidores vinotinto y oro, pero algunos de los vehículos frenaron frente al hotel que acoge al Junior y comenzaron a sonar sus bocinas, y a disparar totes y otros elementos explosivos.

La única patrullera de la Policía que en ese momento custodiaba la concentración de Junior pidió apoyo y refuerzos para enfriar y apagar las intenciones de los fanáticos locales.

Casi a las 9 de la noche, después del banderazo en el sitio de concentración del Deportes Tolima, algunos fanáticos pijaos llegaron al lugar de hospedaje de Junior con pitos y pólvora tratando de empezar a romper la tranquilidad. pic.twitter.com/Cg2luMoJu0 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 16, 2025

Pero los ‘Pijaos’ no se detuvieron con eso y emprendieron un bombardeo de totes y voladores, cada 40 minutos, aproximadamente.

Como en la calle de la entrada al hotel la Policía tomó medidas y no permitió más el estallido de pólvora en esa zona, los seguidores del Tolima explotaban toda la pólvora posible en las vías aledañas.

Aparecían con varias ráfagas de totes y después salían huyendo por las calles tratando de evitar que la Policía los detuviera.

A esta hora, hinchas del Deportes Tolima continúan encendiendo voladores y totes en los alrededores de la sede de Junior tratando de impedir el descanso de los jugadores rojiblancos. pic.twitter.com/qTPrSXUII2 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 16, 2025

Se escondían, todo quedaba en silencio y volvían a la carga nuevamente pasado un rato.

Eran grupos de chicas y chicos los protagonistas de romper la serenidad de la noche. Se transportaban en moto y elegían diversos lugares para detonar los elementos de pólvora y esquivar los patrullajes policiacos.

En todo caso ‘se la quisieron dedicar’ a Junior, que tiene dos pisos exclusivos para sus integrantes.

