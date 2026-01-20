Está en pie de lucha. No se siente derrotado ni vencedor. Con mesura y seriedad, Alfredo Arias analizó el juego contra Santa Fe por la Superliga, que se disputará este miércoles, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario donde se definirán los segundos 90 minutos de la serie, después del empate 1-1 en Barranquilla.

Con la convicción de que “no hay dos partidos iguales” y apelando a la fortaleza competitiva de su plantel, el técnico de Junior afrontará el compromiso en Bogotá.

Para el entrenador uruguayo, el fútbol es un juego imprevisible y cambiante, incluso cuando los protagonistas se repiten.

“El juego es líquido, no es algo sólido que se pueda cortar o repetir exactamente. Somos un equipo diferente porque tenemos jugadores diferentes, con otras capacidades”, explicó Arias, quien aseguró que la idea de juego se mantiene, pero que el reto pasa por conocerse mejor en el corto tiempo de trabajo.

Arias fue claro al señalar el peso que implica dirigir a un club acostumbrado a disputar finales.

“Junior es un equipo que ha protagonizado la gran mayoría de los campeonatos en los últimos años. Eso te obliga a ganar más de lo que pierdes, o casi no perder”, afirmó, resaltando la responsabilidad que supone afrontar una final con esa historia encima.

El técnico valoró además el respeto por la serie y por el rival, recordando que esta definición se juega a 180 minutos.

“Estamos en una final y ahora vienen los segundos 90 minutos. Ojalá estemos a la altura y podamos hacer un muy buen partido”.

Sobre el estado físico del plantel, Arias reconoció que el calendario, teniendo en cuenta el escaso tiempo de preparación y el breve espacio entre los primeros partidos, ha pasado factura.

“Manejamos las cargas tratando de no cargar, de descansarlos y llegar lo más fuertes posible. El partido con Tolima nos golpeó fuerte, no solo en el resultado, sino porque nos dejó dos o tres jugadores sin estar al 100%”.

Más que preocupación, el DT habló de ocupación para recomponer al equipo. “Tenemos un rival muy fuerte como Santa Fe, que viene definiendo campeonatos y tiene muchos jugadores que repiten. Eso es tiempo ganado. Pero nosotros nos tenemos mucha fe y yo les tengo mucha fe a mis jugadores”.

Aunque reconoció que los resultados recientes no eran los esperados (empate 1-1 ante Santa Fe y derrota 2-0 frente al Tolima), Arias destacó la capacidad del grupo para levantarse.

“Este equipo ya ha pasado por bajones y ha sabido salir de ellos. Estamos fuertes y eso se verá en la cancha”, señaló, recordando además que el éxito deportivo en el fútbol colombiano también trae el castigo de un calendario apretado.

“Es parte del juego. No terminas de jugar un partido duro cuando ya tienes otro igual de exigente, y ahí aparecen lesiones y la necesidad de recomponer”, agregó.

El timonel charrúa insistió en que el protagonismo es de los futbolistas. “Los importantes siempre son los jugadores. Lo que yo piense influye menos que lo que ellos hagan en la cancha. Cualquiera del plantel está capacitado para una instancia como esta, donde no hay mañana”.

En ese sentido, explicó que su tarea pasa por suplir las bajas sin perjudicar al equipo y confiar en la capacidad del grupo, aún con poco tiempo de trabajo táctico.

El orientador rojiblanco reconoció uno de los puntos débiles del equipo en los últimos partidos. “No hemos defendido bien cuando atacamos. Un equipo debe defender mejor cuando tiene la pelota, y eso nos costó en estos juegos”, explicó, haciendo énfasis en la reacción tras pérdida y la ocupación de espacios.

Finalmente, Arias subrayó que, más allá de lo táctico y lo físico, la actitud será determinante.

“La actitud es clave. Depende de uno mismo. Si mis jugadores tienen la actitud correcta para jugar una final como se debe jugar, con todo, del primer al último minuto, tenemos muchas posibilidades”.

En torno a la ausencia de Teófilo Gutiérrez, Arias expresó: “Teo es un jugador importante, aun cuando no juega. Ha asumido un rol de liderazgo muy grande, apoyando, hablando, arengando. Ojalá no lo extrañemos demasiado”.