Que el fútbol es como la vida, digo. Si los comienzos son difíciles, volver a comenzar es mucho más. Los abuelos decían que no es soplar y hacer botellas. En el caso del Junior de Barranquilla está pasando al iniciar su año de competiciones.

En el partido de Ida de la Superliga vs. Santa Fe (1x1) comenté que el equipo que vimos, la alineación inicial y el banco, ya no es el equipo campeón. Somos campeones, pero la nómina ya no lo es en un 100%.

Les hablé sobre el Síndrome del Nido Vacío de las familias cuando los hijos se van y lo comparé con el Junior actual. No es nada extraño, los que se van hacen falta porque estuvieron en un proceso con gran rendimiento y fueron determinantes al ganar la 11ª estrella. Como Didier, Enamorado, Báez y Titi. Se les extraña aquí y ellos extrañan allá en los equipos donde se mudaron.

La enredada derrota 2x0 ante Tolima, en esta primera fecha, es fiel reflejo de ello. Es el mismo equipo al que Junior le ganó con amplitud la final de diciembre. ¿Y entonces, por qué ellos jugaron bien y nosotros no? El ganador festeja, recibe premios en dinero, la felicidad se toca. La totalidad de los plantilla se fue a merecidas vacaciones, mostradas en las redes, a sitios internacionales de diversión y descanso sin medida. ¿Quién podría estar pensando en el próximo partido?

Didier fue el adalid de ese equipo campeón. Hoy los mismos que no lo querían lo extrañan. Enamorado fue figura determinante. Báez fue un riguroso titular hasta su lesión. Titi era el primer recambio para el ataque y Carlos Esparragoza solucionador defensivo en múltiples ocasiones. Es posible que al comenzar a perder 2x0 el Profesor Alfredo Arias mirara al banco y ya no vio ni al que resolvía, ni al que defendía.

De igual manera, los que llegaron deben integrarse y aprender el método y adaptarse a las formas y maneras de juego de sus compañeros.

Las seis nuevas contrataciones jugaron todos. Los cambios del Profe Alfredo Arias fueron con cinco de ellos además de iniciar el juego con uno más con pocos entrenamientos.

Que usted quedó con cierto fastidio, aceptado. Pero sólo las unidades de trabajo que vienen modificarán las cosas…