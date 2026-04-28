Junior de Barranquilla jugará ante Sporting Cristal este martes en Lima. Estamos viendo un grupo F de Copa Libertadores equilibrado en apariencia.

Palmeiras líder con cuatro puntos empató 1-1 con Junior y ganó 2-1 a Sporting Cristal en partido en que los peruanos no merecieron perder.

Sporting Cristal y Cerro Porteño tienen tres puntos. Sporting ganó 1-0 a Cerro Porteño y perdió con Palmeiras. Cerro ganó al Junior 1-0 y cayó con Sporting 1-0.

Junior es último con un punto. Empató con Palmeiras y perdió con Cerro Porteño 1-0. Es el único del grupo que no ha ganado.

Hasta ahora grupo equilibrado. El problema de nuestro Junior del alma es que sólo ha sumado un punto de seis disputados por lo que necesita, sí o sí, una victoria esta noche ante Sporting Cristal un equipo en crisis de resultados que tiene, anunciados, cerca de 15 jugadores que saldrán de su plantel. Como absurdo eso pero, si no rinden, se van.

Si tienes tres equipos por encima de ti, en estos torneos de grupos cortos, es grave, por lo que Junior debe ganar para sumar tres puntos y reubicarse mejor en las posiciones porque, hasta hora, está por fuera de todo.

Si empata, sumaría dos puntos y seguiría último al terminar la primera vuelta. Si pierde le quedaría toda la segunda vuelta, tres partidos, para apostarle a ser segundo o tercero.

Y con todo y que he insistido que “el Junior suma puntos, pero es un equipo caótico”, no me interesaría que lo fuera esta noche, siempre y cuando gane y sume esos tres puntos que le darán vida propia en Copa Libertadores…