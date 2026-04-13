A través de una llamada de video, que hizo José Hugo Illera desde el Hotel Bourbon de Asunción del Paraguay, pudimos charlar un rato con Adriano Samaniego que estaba reunido con José María Pazo, su compañero en Junior. Que grato momento. Samaniego es el primero en aparecer cuando el equipo barranquillero y la selección Colombia juegan en su tierra.

En esos mismos videos hemos notado el buen ambiente en Junior. Es que no existe razón alguna para no estar bien y listos para el juego de esta noche ante Cerro Porteño.

Es que probado está que, cuando los jugadores muestran su nivel en la cancha, Junior es un equipo superlativo. Eso de dar tumbos ganando, empatando y perdiendo sucesivamente sin una muestra de grandeza es oprobioso.

Que si Junior es grande se acaba de mostrar en los siguientes dos juegos después de perder 2-1 con el Cali en casa. El equipo titular le hizo tremendo partido al Palmeiras en Cartagena en un empate desafortunado 1-1, producto del único error en el partido. Y el equipo suplente le acomodó un 3-0 a Águilas Doradas, en Medellín, en otro señor partido.

En ambos juegos, el Profesor Alfredo Arias montó cosas que sorprendieron a su técnico rival. Lo dijo Abel Ferreira el entrenador de Palmeiras y debió decirlo, también Juan David Niño el estratega de Águilas.

Con Palmeiras los tres centrales, los dos laterales volantes, el trabajo de Jhomier que hacía un cinco con los zagueros y un tres con la primera línea de volantes, la presión rápida para recuperar, el toque de primera, ese ‘tas-tas’ agradable, y las salidas raudas de los atacantes hicieron que el público se divirtiera.

Frente a Águilas una nómina inicial completamente diferente, a excepción del ‘Cachaco’ Rivera, y una generación de fútbol espectacular, demoledora, que fue minando y goleando a las Águilas.

Y otra vez, el Profe Arias sorprendiendo con Ángel en medio de los dos zagueros Rivera y Pestaña, consiguiendo el equilibrio que ya había conseguido con Peña, Rivera y Monzón ante Palmeiras.

En ambos casos Arias dibujó, planteó y montó una idea. No entró a la cancha. Los que entraron, los jugadores, mostraron el nivel que no habían mostrado confirmándose una vez más que el tema del fútbol es cuestión de jugadores, porque su nivel debe ser proporcional a su historia individual y al jugoso contrato que ganan…