¡Dios de la vida! A veces, los técnicos de fútbol no se ayudan en sus declaraciones posteriores a las derrotas. Entiendo que no debe ser fácil llegar a una rueda de prensa, minutos después de una derrota en casa, por ejemplo, y dar explicaciones.

La historia está llena de casos de entrenadores que han salido de los equipos, más por sus declaraciones, ante una o varias derrotas sucesivas, que por los partidos en sí.

Siempre he pensado que lo más fácil es señalar, cuando pierdes, la superioridad del rival. Con eso se termina la comparecencia ante el periodismo.

“El rival fue superior, habíamos planteado tal o cual cosa, pero por más que intentamos no pudimos superar al equipo contrario que hoy estuvo insuperable”. Fin del rollo. Algo así.

En la historia del Junior hemos escuchado a técnicos buscar culpabilidad de derrotas en el viento. “Es que la brisa metió el balón para el gol del contrario”, o en los árbitros, o en el mosquito y la mosca, en la lluvia o en la altura.

Bien sabe el profe Alfredo Arias el aprecio, el respeto y la admiración que le tengo. Escucharlo decir que el haber cambiado de localía del Metro al Romelio Martínez les ha costado para conseguir resultados, y que en el partido ante el Cali “los jugadores se resbalaban”, me dejó sorprendido. Ese tema es más de guayos que de terreno.

Que no pueden entrenar en el Romelio porque allí lo hacen el Barranquilla y el Junior femenino es algo que se puede organizar.

Es que vamos por la fecha 15, estamos buscando una clasificación, y decir eso a estas alturas es más una disculpa para salir del paso que realidad.

Junior perdió en la localía del Metro con Tolima al iniciar la Liga, después ganó en el Romelio a Chicó, América, Fortaleza y Bucaramanga. Y ha perdido sólo dos, con Nacional, bien feo, y con Cali en un mal partido con nivel de jugadores lastimero. Luego ha ganado más de lo que ha perdido.

Si ese es el problema, no quiero pensar qué pasará jugando de local en Cartagena en Copa Libertadores. Si no se han adaptado al Romelio que conocen, ¿qué pasará en el Jaime Morón que desconocen?...