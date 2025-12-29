Cuando Héctor Fabio Báez llegó a Barranquilla, en el 2008, ya éramos amigos a través del fútbol. Fue una decisión que cambió radicalmente su vida. Le habían ofrecido la Gerencia de la Selección Colombia en tiempos en que yo era jefe de prensa. Él prefirió al Junior.

17 años y 20 finales después, Héctor Fabio sigue aquí con nosotros con todos los honores.6 estrellas ganadas, dos Copas ganadas y dos Superligas ganadas y una final de Copa Sudamericana. Sus logros bien podían ser envidiados por cualquier técnico de fútbol.

No hay en Colombia otro Gerente Deportivo con tantos trofeos y con tantas millas voladas yendo con Junior de un lado para otro, de hotel en hotel, de estadio en estadio como las que posee Héctor Fabio. Reunidas esas millas, se podría dar la vuelta al mundo varias veces.

Báez sí sabe por dónde le entra el agua al coco. En materia de reglamentaciones no hay quien tenga sus conocimientos y tiene el instinto de adelantarse a los acontecimientos deteniendo a tiempo desaguisados contra los intereses del equipo.

Siempre tiene una idea para solucionar, propone cosas para desempantanar y es fiel guardián de los intereses del club.

Es jefe de los jugadores pero también su consejero, opina cuando los señores Char y los técnicos le solicitan y ve muy bien el fútbol después de más de 1.000 partidos en el banco del Junior, a través de los años, con diferentes entrenadores, viviendo diferentes situaciones y con cientos de jugadores que han ido y venido.

Dudo que Héctor Fabio se vaya algún día de Barranquilla. Aquí construyó su casa, aquí nacieron sus dos hijos menores, Héctor y Avril, y ellos lo retendrán aquí por siempre.

Usted podrá estar de acuerdo o no con Héctor Fabio Báez, lo que no podrá dudar es que ha sido el Gerente Deportivo más exitoso en la historia del fútbol colombiano. Y es del Junior de Barranquilla…

¡Feliz, productivo y bendecido 2026!