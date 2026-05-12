La Alcaldía de Montería sigue fortaleciendo las oportunidades para los ciudadanos a través de su Portafolio de Estímulos 2026, que registró un importante crecimiento en el número de postulaciones frente al año anterior.

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De acuerdo con el balance preliminar del proceso de verificación y consolidación, en el 2025 hubo 121 postulaciones, mientras que en este 2026 la cifra llegó a 197 actores culturales, que a través de sus proyectos acceden a las diferentes líneas del Portafolio de Estímulos activo.

El incremento representa un crecimiento significativo en la participación ciudadana y evidencia la confianza de los monterianos en las estrategias impulsadas por la administración municipal para generar acceso a oportunidades, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades.

“Este año logramos algo muy importante y es que ninguna línea del portafolio quedó sin postulaciones. Eso demuestra el interés de la gente y también que estamos llegando a más ciudadanos con oportunidades reales”, señaló el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.

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La administración municipal destacó que el balance preliminar refleja el éxito de la convocatoria y el impacto positivo que viene teniendo el Portafolio de Estímulos dentro de las estrategias de desarrollo social y económico de la ciudad.