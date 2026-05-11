Seis presuntos extorsionistas del Clan del Golfo, entre ellos una mujer, que delinquen en el departamento de Córdoba, fueron capturados por unidades del Gaula de la Policía en el marco de la Operación Cuarzo.

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Las detenciones, de acuerdo con lo informado por el comandante del Departamento de Policía Córdoba, coronel Fernando Guzmán Ramos, los procedimientos de captura se efectuaron en la zona urbana del municipio de Montelíbano.

Agregó que los capturados responden por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Uno de ellos es alias ‘Yeison’ o ‘El Negro’, señalado cabecilla financiero que sería el responsable de exigir el 5% del valor de los contratos a diferentes empresas con pretensiones económicas superiores a los $300 millones.

Además le atribuyen la suspensión de actividades académicas en una Institución Educativa al exigir un porcentaje de su presupuesto anual.

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Junto a este detuvieron a los alias ‘Jorge’ o ‘El Mongo’, ‘Jhonatan’ o ‘El Grande’, ‘Nelson’ o ‘El Pupi’, ‘Andrés’ y ‘Pamela’, que presuntamente cumplían funciones de vigilancia criminal y cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores, estaciones de servicio y contratistas de obras públicas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

La investigación que permitió las seis capturas se desarrolló durante nueve meses, tiempo en el que las autoridades lograron establecer que los implicados abordaban a sus víctimas haciéndose pasar como integrantes del Clan del Golfo exigiendo pagos periódicos a cambio de supuesta seguridad y de no atentar contra sus vidas. Estiman las autoridades que esta subestructura criminal afectaba a más de 400 víctimas y generaba rentas ilícitas cercanas a los $800 millones de pesos mensuales en la región.

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El coronel Fernando Guzmán Ramos sostuvo que este resultado operativo se suma a los avances en materia de seguridad alcanzados por el Departamento de Policía Córdoba en lo corrido de 2026, que son 1.105 personas capturadas por diferentes delitos, 96 de ellas mediante orden judicial, incluyendo 19 por extorsión.