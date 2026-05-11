Los cantantes españoles David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto a referentes de la música católica, actuarán en el gran encuentro diocesano previsto el 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid con motivo de la visita del papa a España.

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La Archidiócesis de Madrid informó este lunes de algunos detalles de este evento y de una convocatoria para participar en el llamado ‘Coro Familiar Iglesia de Madrid’.

Está previsto que uno de los momentos más destacados sea la interpretación del himno ‘Alza la mirada’, una obra colaborativa compuesta para la visita de León XIV a España, y que será interpretada por este coro de mil voces, trescientas de niños.

El acto comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del pontífice y “se interpretará un repertorio pensado para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis”, indica el comunicado episcopal.

La Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la Banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas con sus bailarines también participarán en el encuentro.

El día de su llegada a Madrid, el 6 de junio, actuará la cantaora de flamenco Niña Pastori después de que visite un centro de la ONG católica Cáritas. Niña Pastori es una de las invitadas al nuevo álbum de Carlos Vives ‘El último disco’.

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Asimismo, un encuentro en la plaza de Lima de la capital de España previsto para ese mismo día se ha concebido como un “festival de la fe”, que combinará actuaciones musicales de grupos como Hakuna o Siloé, testimonios y oración.