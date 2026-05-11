Durante el año, los ingresos totales de la Caja alcanzaron los $276.058 millones, lo que representó un incremento del 5,5 %frente al 2024. Estos resultados reflejan una gestión enfocadaen la sostenibilidad económica y patrimonial de la entidad.

El periodo cerró con la confianza de 12.608 empleadores afiliados, cubriendo un total de

366.001 personas entre colaboradores dependientes, independientes y sus familias.

“Gracias a este trabajo conjunto, continuamos impulsando oportunidades y transformando positivamente la vida de miles de familias en el departamento del Atlántico”, señaló Ernesto Herrera, director de Combarranquilla.

Por otro lado, en línea con su propósito de transformar vidas y aportaral progreso del territorio, la Caja presentó resultados que resaltan las oportunidades reales dirigidas a sus afiliados, entre ellos:

· 68.833 subsidios educativos para apoyar la formación de 61.628 personas por valor de $28.501,9 millones.

· 119 subsidios de vivienda para impulsar el sueño de contar con una casa propia, por valor de $4.584,9millones.

· 1.449.205 cuotasmonetarias paracubrir necesidadesbásicas, porun valorde

$75.460,8 millones.

· 9.938 subsidios al desempleo por valor de $15.240,5 millones, logrando beneficiar a 3.318 cesantes.

· 4.123 personas vinculadas al mercado laboral a través de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Combarranquilla.

· $5.410 millones destinados a la formación de 8.539 cesantes y trabajadores activos.

En materia de impacto social, 6.020 niños y jóvenes de poblaciones priorizadas resultaron beneficiados graciasa los programas de JornadaEscolar Complementaria (JEC) y Atención Integrala la Primera Infancia (AIPI),con una inversión de $4.988,6 millones.Asimismo, la Caja invirtió $221,7 millones en programas deportivos, artísticos y ocupacionales dirigidos al adulto mayor y a personas con discapacidad.

Para el 2026, la Caja proyecta invertir $5.868 millones orientados al mejoramiento de infraestructura, la ampliación de su oferta de beca con Beca Futuro, la construcción de la Unidadde Servicios Mallorquín y la entregade viviendas de interés social.

Con estos resultados, Combarranquilla reafirma su compromiso con la generación de bienestar, el acceso a oportunidades y el desarrollo social del departamento del Atlántico.