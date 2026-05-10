Barranquilla volvió a convertirse en el punto de encuentro de la industria gráfica colombiana con el desarrollo de Expografitech 2026, la feria y congreso liderado recientemente por Andigraf que durante dos jornadas reunió en el Pabellón de Cristal a empresarios, diseñadores, proveedores tecnológicos, expertos y representantes de diferentes sectores productivos del país.

La cuarta edición del evento, que regresó a su ciudad de origen ocho años después de su primera versión, dejó un balance positivo tanto por la asistencia como por el nivel de la agenda académica y la participación empresarial, consolidando a Barranquilla y al Caribe como un escenario estratégico para el crecimiento de la industria gráfica en Colombia y Latinoamérica.

IA y tecnológica

Uno de los temas centrales de Expografitech 2026 fue el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación gráfica, una discusión que atravesó gran parte de las conferencias y paneles desarrollados durante los dos días.

La presidenta ejecutiva de Andigraf, Tatiana Duarte, destacó que el evento buscó aterrizar el uso de estas tecnologías en procesos reales de la industria, desde automatización y productividad hasta sostenibilidad, diseño y toma de decisiones empresariales.

“El objetivo era mostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta complementaria para potenciar la creatividad y hacer más competitivas a las empresas del sector”, señaló Duarte durante el encuentro.

La agenda académica incluyó además espacios sobre derechos de autor, propiedad intelectual y los retos jurídicos derivados del uso de IA en procesos creativos y productivos.

Una agenda internacional

Durante el primer día del evento participaron expertos como Edgard Navarro, exdirector de KPMG y fundador de Monza Lab, quien abordó la transformación digital y el desarrollo de agentes inteligentes para mejorar la productividad empresarial. También estuvieron Pablo Bolatti, consultor internacional en procesos gráficos; Erick Rincón, especialista en derecho digital; y Silvio Gómez, quien profundizó en creatividad y propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial.

La segunda jornada tuvo como uno de sus invitados principales a Nicolás Uribe, ex presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y ex congresista, quien lideró la conferencia “La Revolución de la Inteligencia Artificial”, centrada en los desafíos y oportunidades que trae la tecnología para las empresas y los modelos de negocio.

El segundo día también incluyó conferencias sobre internacionalización inteligente, transformación empresarial con IA y nuevos modelos de negocio para el diseño y la impresión, con invitados como Enrique Forero, Diego Quiñones y Natalya Caro.

Más de 30 expositores

La muestra comercial contó con la participación de más de 30 empresas nacionales e internacionales especializadas en impresión digital, empaques, software, maquinaria, papeles, tintas y automatización industrial. Firmas como Epson, Ricoh, Xerox, Flint Group y Eco3 presentaron soluciones enfocadas en productividad, sostenibilidad y transformación digital.

Además de la agenda académica, el evento generó espacios de networking, relacionamiento empresarial y acercamiento entre proveedores, clientes y emprendedores, fortaleciendo el ecosistema gráfico y creativo del país.

Barranquilla fue protagonista

Más allá de las conferencias y la muestra comercial, Expografitech 2026 también permitió que visitantes y empresarios provenientes de distintas ciudades del país vivieran la experiencia turística y cultural de Barranquilla. Durante la semana, grupos de asistentes recorrieron algunos de los sitios más representativos de la ciudad acompañados por integrantes del staff del evento, en actividades que incluyeron visitas al Malecón del Río y jornadas ecológicas en la Ciénaga de Mallorquín.

La gastronomía, la infraestructura y la oferta turística de la capital del Atlántico también hicieron parte de la experiencia para los invitados nacionales e internacionales que participaron en el encuentro.

“Queríamos que quienes vinieran a Expografitech no solo asistieran a un evento, sino que pudieran vivir Barranquilla, recorrerla, conocer su dinámica, su turismo y todo el potencial que tiene la ciudad. Muchos invitados llegaron desde comienzos de semana y aprovecharon para visitar clientes, participar en actividades y disfrutar la ciudad”, destacó Tatiana Duarte.

Hub para la industria gráfica

Para Tatiana Duarte, uno de los principales logros de esta edición fue precisamente consolidar a Barranquilla como un hub de innovación y negocios para el sector.

La dirigente resaltó la capacidad de la ciudad para combinar infraestructura, turismo, inversión y desarrollo empresarial, factores que impulsaron la alta acogida que tuvo el evento y la llegada de visitantes de diferentes regiones del país.

Expografitech 2026 cerró así una nueva edición reafirmando el crecimiento de una industria que hoy se transforma al ritmo de la tecnología y que busca abrirse cada vez más a nuevos mercados, modelos de negocio y oportunidades de innovación.