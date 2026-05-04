La industria gráfica colombiana se prepara para uno de sus encuentros más importantes del año con la llegada de Expografitech 2026, la feria itinerante de negocios, innovación y conocimiento organizada por la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica (Andigraf), que se realizará el 7 y 8 de mayo en Barranquilla.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Andigraf ha sido un actor clave en el desarrollo del sector, representando a empresarios, impresores, diseñadores, fabricantes de empaques y proveedores de tecnología. Su labor ha estado enfocada en impulsar la competitividad, la innovación y la generación de negocios en una industria presente en la vida cotidiana, desde empaques y etiquetas hasta impresión digital y comunicación visual.

Actualmente, el sector vive una etapa de transformación y crecimiento. Al cierre de 2025, las actividades de impresión registraron un aumento del 3,4%, mientras que la cadena productiva genera cerca de 250 mil empleos directos e indirectos. Además, segmentos como envases y empaques crecieron un 4,4% en exportaciones, con mercados como Estados Unidos, México, Ecuador y Venezuela como principales destinos.

“Expografitech 2026 es mucho más que una feria: es una plataforma para impulsar la competitividad, conectar empresarios con nuevas oportunidades y demostrar que la industria gráfica colombiana está lista para liderar los retos de la innovación, la automatización y la sostenibilidad”, afirmó Tatiana Duarte, presidenta ejecutiva de Andigraf.

Tatiana Duarte, presidenta ejecutiva de Andigraf.

Una feria con proyección

El evento, que llega a su cuarta edición, ha evolucionado de un encuentro regional a un referente nacional con proyección latinoamericana. En esta versión reunirá a cerca de 1.000 empresarios nacionales e internacionales, más de 30 marcas expositoras y una agenda académica enfocada en inteligencia artificial aplicada a la industria gráfica.

Uno de los aspectos diferenciadores del espacio es su enfoque práctico, orientado a generar negocios, facilitar el networking y permitir a los asistentes comprender cómo la automatización, la analítica de datos y la inteligencia artificial están transformando la productividad del sector.

“Barranquilla será el punto de encuentro donde convergen tecnología, creatividad y negocios. Invitamos a toda la región Caribe a ser protagonista de esta gran evolución”, destacó Duarte.

La elección de Barranquilla como sede responde tanto a su posición estratégica como a su significado histórico, ya que la feria nació en esta ciudad. Además, el evento representa una oportunidad para dinamizar el empleo, el turismo corporativo y la visibilidad empresarial en la región Caribe.

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer innovaciones en impresión digital avanzada, gran formato, empaques, etiquetas, automatización de planta, materiales sostenibles y software especializado. Estas tecnologías responden a un mercado global en expansión que superará los USD 230 mil millones en 2026, impulsado por la personalización y la rapidez de producción.

El sector también enfrenta desafíos importantes, como avanzar en la digitalización, fortalecer la sostenibilidad y formar talento humano especializado. Actualmente, muchas empresas se encuentran en niveles intermedios de transformación digital, con entre el 25% y el 50% de sus procesos digitalizados, y cerca del 50% aún no implementa inteligencia artificial de manera formal.

En este contexto, Expografitech busca convertirse en una plataforma para acelerar estos procesos, conectar a los actores del ecosistema y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para empresarios, emprendedores, diseñadores y empresas de múltiples sectores.

La apuesta de Andigraf a mediano y largo plazo es consolidar a Colombia como un hub regional de innovación gráfica, fortaleciendo una industria más moderna, digital, exportadora y competitiva.

Barranquilla será el epicentro de la innovación gráfica los días 7 y 8 de mayo en el Pabellón de Cristal. Expografitech 2026 regresa a su ciudad de origen con tecnología, inteligencia artificial, negocios y oportunidades reales para la región. Los cupos son limitados.