En un espacio de diálogo que integró visiones académicas, empresariales y mediáticas, la Universidad Simón Bolívar dio apertura oficial a la convocatoria del Premio al Mérito Empresarial en su versión número 17. El anuncio se llevó a cabo durante el conversatorio “Mérito y Transformación: cómo la innovación y la sostenibilidad delinean a las empresas del futuro”, un encuentro que permitió reflexionar sobre los retos actuales del entorno productivo en Colombia.

La jornada contó con la participación de representantes del sector empresarial y académico, así como de periodistas y empresas aliadas al galardón, incluyendo organizaciones que han sido parte del premio en ediciones anteriores. La conversación fue moderada por el periodista Martín Tapias, quien propició un intercambio de ideas centrado en competitividad, crecimiento y sostenibilidad.

Entre los panelistas estuvieron Alfredo De León Moreno, gerente general de Expreso Brasilia; María Isabel Castellanos, directora del Doctorado en Administración de la Universidad Simón Bolívar; y Magda Monsalve, directora de la maestría en Gerencia e Innovación de la institución, quienes coincidieron en la necesidad de que las empresas evolucionen hacia modelos más responsables e innovadores.

Durante la instalación, la directora nacional del Premio, Tatyana Bolívar Vasilef, destacó que esta iniciativa busca convertirse en un referente para que las organizaciones reconozcan su propio potencial y fortalezcan sus procesos de mejora continua. Además, subrayó que el liderazgo de la universidad en este proyecto permite acercar el conocimiento académico a las dinámicas reales del mundo empresarial, promoviendo un intercambio constante entre teoría y práctica.

Para esta edición, el premio incorpora novedades orientadas a ampliar su impacto. Entre ellas se encuentran nuevas categorías alineadas con las tendencias actuales, un proceso de inscripción completamente digital y un sistema que garantiza transparencia mediante accesos personalizados para cada organización. Asimismo, los participantes contarán con acompañamiento técnico durante todo el proceso.

El Premio al Mérito Empresarial 2026 contará con ocho categorías principales, entre ellas empresa innovadora, sostenibilidad empresarial, startups, comercio internacional, sector salud, servicios, industria manufacturera y responsabilidad social. A estas se suman distinciones especiales como Empresario del Año, Joven Empresario y Mérito al Egresado Unisimón, postuladas por aliados estratégicos.

El proceso de evaluación estará en manos de un jurado conformado por expertos de alto nivel en áreas como economía, innovación, productividad y desarrollo empresarial, lo que refuerza la rigurosidad del reconocimiento.

A lo largo de su trayectoria, el premio ha logrado consolidar una comunidad de más de 3.000 empresas participantes en todo el país, otorgando cientos de reconocimientos y menciones. Además, ha generado un impacto social significativo al impulsar becas para jóvenes de escasos recursos, gracias al compromiso del sector empresarial.

Desde la perspectiva de los empresarios, este tipo de iniciativas no solo visibilizan buenas prácticas, sino que también impulsan transformaciones internas. En ese sentido, se resaltó que el reconocimiento motiva a las organizaciones a crecer de manera equilibrada, integrando resultados financieros con responsabilidad social y ambiental.

La convocatoria ya se encuentra abierta y estará disponible hasta el 7 de julio. La agenda del premio contempla una ceremonia regional en Cúcuta el 1 de octubre y la gala nacional en Barranquilla el 4 de noviembre.

Finalmente, desde la organización reiteraron la invitación a empresas de todo el país a participar, compartir sus experiencias y evidenciar cómo, a través de la innovación y la resiliencia, continúan aportando al desarrollo económico y social de Colombia.