Ante el Ministerio de Salud y Protección Social fue presentado este martes el Doctorado en Virología de la Universidad Simón Bolívar, el primero de su tipo en América Latina. En el encuentro participaron el rector José Consuegra Bolívar y la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Pava Garzón, quienes resaltaron el papel de la investigación científica en la soberanía sanitaria del país.

“Ponemos a disposición de Colombia este primer Doctorado en Virología, el primero en América Latina, que desde el punto de vista de la educación y de la investigación científica se convierte en un espacio para que el país pueda afrontar a futuro problemáticas de salud pública derivadas de los virus”, afirmó Consuegra.

El nuevo doctorado, que se desarrollará en convenio con el INS, busca formar investigadores expertos en el estudio de los virus y su impacto en la salud pública, al igual que fortalecer las capacidades científicas del país frente a los desafíos que representan los virus y las enfermedades emergentes.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo destacó el aporte del programa en áreas estratégicas como la vigilancia epidemiológica y el análisis genómico de virus. “Se abre la posibilidad de adelantar, con el Instituto Nacional de Salud, procesos de investigación y producción de vacunas”, aseguró. “Merece una especial felicitación la Universidad Simón Bolívar, es supremamente importante que nuestras universidades puedan tener registros de importancia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional”.

La necesidad de contar con profesionales formados al más alto nivel es uno de los retos en el camino de la soberanía sanitaria nacional, por medio del trabajo en red. “Otros países ya han manifestado interés en conocer el perfil de los aspirantes y las condiciones del doctorado”, indicó Pava. También sabemos que hay colombianos muy buenos fuera del país y contar con programas como este puede facilitar que algunos regresen o se vinculen a procesos científicos nuestros.

En el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida (CICV) de Unisimón ya se cultivan virus para su estudio. “Al entender cómo funcionan, los podemos diagnosticar y tratar”, explicó su director Antonio Acosta Hoyos, Ph. D. en Bioquímica y Biología Molecular. “Comprender los procesos básicos de los virus es fundamental porque sin ese conocimiento no es posible desarrollar aplicaciones en diagnósticos, tratamientos o vacunas”.

Durante el encuentro se exploraron posibilidades de cooperación entre la universidad, el INS y otras entidades del sistema científico colombiano con énfasis en virología, el análisis genómico de patógenos y estrategias de salud pública.