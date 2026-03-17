Compromiso, escucha activa y soluciones de fondo posicionan a la EPS Familiar de Colombia entre las entidades del régimen subsidiado con mejor gestión frente a los reclamos en salud en Colombia.

Una noticia que llena de orgullo a quienes hacen parte de la Familia más Grande de Colombia llega hoy para reafirmar el compromiso con la salud y el bienestar de miles de afiliados. La EPS Familiar de Colombia se mantiene, desde septiembre pasado, en el segundo lugar a nivel nacional como la EPS del régimen subsidiado con menos reclamos en salud, de acuerdo con las mediciones oficiales de la Superintendencia de Salud.

Esta estadística se puede consultar públicamente a través de Analisalud, una herramienta de análisis creada por la entidad de control que permite evaluar el comportamiento de los reclamos en el sistema de salud colombiano.

Más allá de la cifra, el logro refleja una filosofía de trabajo centrada en escuchar y actuar. En esta familia cada reclamo se analiza con rigurosidad para identificar su causa de fondo, con el propósito de resolver el problema de manera estructural y evitar que vuelva a repetirse.

“En la familia más grande de Colombia creemos que cada reclamo es también una oportunidad para mejorar. Escuchar a nuestros afiliados es el primer paso para transformar la experiencia en salud”, Recalcó Érika Ahumada Rodríguez, presidenta de esta organización.

El avance ha sido posible gracias a un seguimiento permanente y articulado entre el equipo nacional de Atención al Usuario y las direcciones departamentales. Todos los días se realizan comités especializados donde se analizan los reclamos recibidos a través de la Supersalud, la página web institucional y las solicitudes presentadas directamente en las salas de atención.

En estos espacios participan diferentes instancias de la organización, evaluando la causalidad de cada caso, los tiempos de respuesta y las acciones necesarias para brindar soluciones oportunas que respondan a las necesidades de los afiliados.

“La confianza de nuestros usuarios se construye con hechos. Por eso trabajamos todos los días para ofrecer respuestas oportunas y, sobre todo, soluciones definitivas”, Destaca Ahumada.

Este trabajo permanente, que se desarrolla las 24 horas del día, los 7 días de la semana, busca garantizar que cada afiliado reciba atención oportuna y que las mejoras implementadas fortalezcan continuamente la gestión de la entidad.

Ahumada Rodríguez destaca que más que un indicador, este segundo lugar representa una convicción compartida por quienes integran esta gran institución de salud: “En esta familia, cada voz cuenta, cada caso se analiza y cada solución nos acerca más a la salud

que nuestros afiliados merecen, porque cuando se escucha con compromiso y se actúa con responsabilidad, la salud también se construye en equipo”, finalizó.