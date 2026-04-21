DiDi anunció el lanzamiento en Colombia de un nuevo modelo para usuarios arrendadores basado en ‘Cero Comisión’, una apuesta con la que busca transformar la forma en que los usuarios generan ganancias dentro de la app. El esquema, que ya empieza a implementarse en ciudades como Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Cartagena, introduce un sistema de suscripción que reemplaza el cobro tradicional por comisión por arrendamientos completado.

Según explicó Eduardo Viloria, gerente senior de Operaciones para Centro y Suramérica, el objetivo principal es ofrecer mayor claridad y ventajas económicas a quienes utilizan la aplicación para generar ganancias. “La idea es que los usuarios arrendadores se queden con el 100% de lo que generan en cada arrendamiento, a través de un modelo de suscripción que les da flexibilidad y transparencia”, afirmó.

A diferencia del modelo tradicional, en el que la aplicación descuenta un porcentaje por cada solicitud de arrendamiento realizada, este nuevo esquema elimina esa comisión. “Si un usuario paga 15 mil pesos por un arrendamiento, ese valor completo se traslada al arrendador. Ya no hay una comisión por cada arrendamiento completado”, explicó Viloria, quien destacó que este cambio responde a una de las principales inquietudes del sector: la claridad sobre cuánto genera realmente el usuario arrendador.

El modelo contempla diferentes planes de suscripción, inicialmente de 24 y 72 horas, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de uso. “Queremos que tanto quienes se conectan a tiempo completo como quienes lo hacen de forma ocasional encuentren ventajas. Con solo un arrendamiento, en muchos casos ya se compensa el valor de la suscripción”, señaló.

De acuerdo con estimaciones de la aplicación, este sistema podría representar un aumento significativo en las ganancias frente a esquemas tradicionales. “Hemos visto que, en comparación con aplicaciones que manejan comisiones de hasta el 25%, los arrendadores podrían incrementar sus ganancias en ese mismo porcentaje”, aseguró Viloria.

La implementación en ciudades intermedias responde a una estrategia de evaluación y ajuste del modelo. “Son mercados con alta actividad y nos permiten entender cómo se comporta esta propuesta en el día a día antes de escalarla a otras regiones”, explicó el directivo, quien agregó que Colombia es el primer país de Latinoamérica donde se pone en marcha este sistema.

Además del impacto en las ganancias de los usuarios arrendadores, DiDi espera que el modelo también mejore la experiencia de los usuarios arrendatarios. “Al tener más usuarios arrendadores conectados y con mayores recompensas, se incrementa la aceptación de arrendamientos, se reducen los tiempos de espera y se fortalece el servicio en general”, indicó.

Eduardo Viloria, gerente senior de Operaciones para Centro y Suramérica

Para acompañar esta transición, DiDi ha implementado promociones y descuentos dirigidos a los usuarios arrendatarios, con el fin de impulsar la demanda en las ciudades donde ya está disponible el modelo. “Estamos invirtiendo en atraer usuarios y generar más solicitudes de arrendamiento, lo que se traduce en más oportunidades de ganancias para los arrendadores”, puntualizó.

De cara al futuro, DiDi no descarta ampliar la oferta de suscripciones y llevar este esquema a más ciudades e incluso a otros segmentos. “Esta es una primera versión. Queremos seguir evolucionando el modelo con base en la experiencia de los usuarios y explorar nuevas alternativas que se ajusten a sus necesidades”, concluyó Viloria.