El municipio de Canalete, en el corazón de Córdoba, ha vivido semanas de incertidumbre. La reciente ola invernal, impulsada por un frentefrío que azotó elnorte del país, dejó una herida profunda en la infraestructura de la región: el río, embravecido por las lluvias, derribó el puentede acceso principal, dejando a la comunidad prácticamente incomunicada y aislada de los suministros básicos.

Ante esta crisis,la Fundación Carlos J. Mattos desplegó una intervención integral liderada por el influencer social “Elcamus” para mitigar el impacto de la emergencia y devolver la atenciónnacional a este rincón del departamento.

Salud y Bienestar: prioridad en la Emergencia

Durante dos jornadas intensivas, la Fundación priorizó la atención de las poblaciones más vulnerables: los niños y los adultos mayores. Bajo el liderazgo de su presidente, Carlos J Mattos Barrero, se brindóasistencia médica a más de 300 personas. La intervención no se limitó al diagnóstico; en un esfuerzo logístico significativo dada la desconexión terrestre, se recetaron y entregaron de forma gratuita los medicamentos necesarios para tratar las afecciones derivadas de la humedad y la falta de servicios básicos.

Un Gesto de Dignidad: el Regreso de la Alegría

Más allá de la salud, la Fundación buscó restaurar la moral de una comunidad golpeada. Debido a la emergencia, los habitantes de Canalete no habían podido consumir carne desde el pasado mes de diciembre.

“Quisimos brindar un espacio de alegría y entretenimiento en medio de la adversidad”, señaló Carlos J. Mattos Barrero.

Para romper el ciclo de la crisis, se organizó un asado multitudinario que sirvió como punto de encuentro y alivio para las familias.La jornada se complementó con:

Recreación dirigida: Espacios lúdicos para que los niños procesaran el impacto del desastre natural a través del juego.

Entrega de obsequios: Se distribuyeron regalos varios y bicicletas, transformando un escenario de catástrofe en uno de sonrisaspara la infancia canaletense.

Un llamado a la acción institucional

El objetivo de la Fundación Carlos J. Mattos trasciende la ayuda inmediata. Esta intervención ha servido como una plataforma para visibilizar la urgencia de Canalete ante las autoridades regionales y nacionales.

El mensaje es claro: la comunidad necesita recuperar la normalidad. La reconstrucción delpuente y la estabilización de las vías son fundamentales para que los habitantes puedan retomar su vocación principal: el trabajo en el campo,motor económico de la región.