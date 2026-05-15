Los protagonistas de este año fueron los artistas plásticos Gabriel Ortega y Marco Mojica, cuyas obras fueron reinterpretadas en una colección de mochilas tejidas a mano. Cada artista inspiró una serie limitada mochilas, elaboradas por la marca Arte & Tejido de las artesanas de Chorrera, quienes una vez más plasmaron en sus tejidos la creatividad y la tradición de su comunidad, haciendo una pieza de arte de uso cotidiano.

Gabriel Ortega participó con una propuesta inspirada en su serie de cuadros de ´Tintín´ en el trópico colombiano, una reinterpretación personal del reconocido personaje de Hergé, llevado a escenarios y situaciones que evocan la esencia de Colombia. A través de esta obra, Ortega combina elementos de la cultura popular con referencias de la historia del arte, construyendo una narrativa visual familiar, sorprendente y profundamente conectada con el imaginario colombiano.

Por su parte, el barranquillero Marco Mojica presentó su obra “Después del Silencio”, una pieza que parte de una tensión contemporánea: la contradicción tecnológica. En ella, el artificio, el sonido y el silencio se convierten en lenguaje para mirar hacia un pasado tecnológico reciente que aún habita en la memoria. La escena, protagonizada por aves que interactúan con tocadiscos, propone un encuentro poético entre lo natural y lo artificial, cuestionando qué es real, qué es fabricado y dónde empieza o termina la conexión entre ambos mundos.

Como parte de la experiencia, las personas que adquirieron una mochila de la colección limitada, recibieron una serigrafía firmada por el artista, convirtiendo cada compra en una pieza especial que une arte y diseño.

“Desde la Fundación Gascaribe seguimos apostándole a iniciativas que fortalecen la cultura, exaltan el talento de nuestros artistas y generan oportunidades para las comunidades. Lazos y Trazos es una muestra de cómo el arte puede convertirse en una herramienta de transformación social”, afirmóDiana Santiago, directora ejecutiva de la Fundación Gases del Caribe.

La Fundación Gases del Caribe reafirma su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que atiende la empresa, a través de proyectos de generación de ingresos que promueven el talento local, preservan los oficios tradicionales y fortalecen el tejido social de la región.