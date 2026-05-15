En la Asamblea Departamental del Cesar, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, hizo un balance de los avances en materia de seguridad destacando que en lo que va de este 2026, se han efectuado más de 1.700 capturas en la capital Valledupar.

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En dicho espacio que contó con la presencia del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron expuestos los resultados de la estrategia, ‘Cesar Seguro’, con la cual aseguran han podido contrarrestar el accionar delictivo en los 25 municipios del departamento, donde se realizan operativos de manera constantes debido a la criminalidad, principalmente en la zona del sur.

Cortesía Gobernación del Cesar

Uno de los puntos centrales del debate fue la capacidad de respuesta del sistema judicial frente al alto volumen de operatividad, evidenciando una crisis de espacio para albergar a los delincuentes capturados. Para dar una solución estructural a esta problemática, el Gobierno del Cesar destacó como un proyecto de construcción del Centro de Detención Transitoria.

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Aseguran que esta obra es fundamental para descongestionar el sistema, respaldar el trabajo de las autoridades y garantizar que los infractores de la ley penal cumplan con sus procesos de judicialización de manera efectiva.

Durante el encuentro en la duma departamental, se consolidó un bloque de trabajo interinstitucional, en el cual el papel de la Fiscalía General de la Nación, es fundamental para fortalecer su plan de priorización para combatir los homicidios y el abigeato, dos de los delitos que más impactan la tranquilidad ciudadana y el sector rural.

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