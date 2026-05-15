Dos hombres fueron atacados a disparos por unos sicarios durante la tarde de este jueves 14 de mayo cuando compraban alimentos en un puesto de comida ubicado en la carrera 24 con calle 39, en el barrio Montes, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

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Aquella incursión armada cobró la vida de Víctor Sebastián Barrio Barrio, de 27 años de edad, mientras que Jesús Sarmiento Marriaga, de 62, resultó gravemente herido.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 6:50 p. m., las víctimas se encontraban comprando comida en un puesto de venta ambulante en el sitio antes mencionado, cuando fueron sorpresivamente interceptados por dos sujetos en moto.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, les propinó múltiples disparos, para luego huir junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Tras el ataque, Víctor Sebastián quedó tendido en el piso y acabó falleciendo en el lugar de los hechos. Por su parte, el adulto mayor fue auxiliado por los moradores de la zona, quienes lo trasladaron hasta el Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde recibe atención médica.

Según las investigaciones de Inteligencia, el hoy occiso era un presunto integrante de Los Pepes, asimismo registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Además, las autoridades revelaron que, días atrás, la víctima mortal había sido relacionado en un panfleto amenazante alusivo al grupo criminal Los Costeños, referenciado con el alias de Chang.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y esclarecer los móviles del crimen.