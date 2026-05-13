Un nuevo hecho de sangre se registró en la noche de este martes 12 de mayo en el barrio Siete de Abril, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado a bala dentro de un establecimiento comercial.

La víctima fue identificada por las autoridades como Kleiner Esnaider Pérez Meneses, de 27 años, quien, según el reporte de las autoridades, se encontraba a eso de las 11:00 de la noche en una cafetería de fritos y jugos, ubicada en la carrera 1 con calle 51B, cuando fue atacado por un sicario.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el agresor llegó al sitio caminando, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, dejándolo gravemente herido en el lugar.

Tras cometer el atentado, el sicario huyó en una motocicleta que, al parecer, era conducida por otro sujeto que lo esperaba metros más adelante.

El hombre murió en el sitio a causa de la gravedad de las heridas, mientras la Policía acordonó la escena para adelantar las labores investigativas y la recopilación de elementos materiales probatorios.

Las autoridades señalaron que Kleiner Esnaider Pérez Meneses registraba tres anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto.

De igual manera, se conoció que el sector donde ocurrió el crimen tendría injerencia el grupo delincuencial organizado Los Pepes.

Funcionarios de la Sijín y del CTI de la Fiscalía adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del homicidio, identificar al responsable del ataque y determinar si el caso estaría relacionado con disputas criminales en la zona.