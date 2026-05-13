En la noche de este martes 12 de mayo dos hombres fueron asesinados en el barrio San Fernando de Malambo, Atlántico, luego de un ataque a bala.

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De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas respondían a los nombres de Roger Alberto Villa Aguilera, conocido con el alias de ‘Roger’. de 40 años, y Stewart Andrés Vargas Parra, de 27. Ambos fueron trasladados a la Clínica Campbell de Malambo.

Según testigos, alias Roger se encontraba en la carrera 11A con calle 25, cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta y luego atacado a bala. Vargas Parra iba pasando justo en el momento del ataque y fue impactado por los disparos.

Las autoridades investigan si el ataque también iba dirigido a una mujer conocida con el alias de Roxana, quien sería presunta expendedora de estupefacientes al servicio de ‘Oti’, de la banda delincuencial ‘los Costeños’.

Las investigaciones también apuntan a una posible confrontación por el control del tráfico de estupefacientes, con los integrantes ‘los Pepes’.

De ‘Roger’ se supo que registraba cinco anotaciones judiciales por los delitos de porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, lesiones y hurto.