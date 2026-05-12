Peritos de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, con apoyo de agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, fueron los encargados de realizar la diligencia de levantamiento de los cadáveres hallados en la mañana de este martes 12 de mayo en aguas del río Magdalena, bajo la inmensa estructura del Puente Pumarejo.

Información suministrada por las autoridades señaló que pescadores de la zona avisaron sobre los cuerpos que flotaban en el cuerpo de agua.

Los lugareños manifestaron que desde el pasado fin de semana existía una alerta sobre la desaparición de dos hombres nativos o residentes en Sitionuevo, Magdalena, y que personas habían estado buscando por las riberas.

Incluso referenciaron que en la intensa búsqueda se halló la tarde de este lunes 11 de mayo el cadáver mutilado de un hombre en la vereda Cabica, en jurisdicción de Soledad, que resultó ser el boxeador Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de 28 años de edad, quien desde el domingo, Día de las Madres, había desaparecido de su entorno familiar.

Cuando las autoridades hicieron presencia en la zona donde se encontraron los dos cuerpos y en su posterior traslado a zona del corregimiento de Palermo algunas personas que se encontraban en el lugar alcanzaron a identificarlos, al parecer, por prendas de vestir.

Según la versión de testigos se trataría de Heider Enrique Borja Mejía y Kevin Andrés Herrera Santander, de 19 años.

Los dos hombres habían sido reportados como desaparecidos desde la madrugada del domingo Día de las Madres, luego de que salieran de un billar localizado en el bulevar de Simón Bolívar, en el suroriente de Barranquilla.

Sobre Heider Borja Mejía, de 38 años de edad, había alcanzado a emitirse una circular de búsqueda de la Grupo de Búsqueda de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía, con algunos de sus datos personales.

“Informa la reportante que el señor fue visto por última vez en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, conducía moto de placa NBC-48G. Desde ahí se desconoce su paradero. Mide 1,70 centímetros de estatura aproximadamente, de contextura mediana, piel trigueña, ojos de color café oscuro medianos, cabello castaño claro corto, liso, nariz achatada, labios delgados, boca mediana. Tatuaje de colores en forma de cruz grande en el brazo derecho y tatuaje en la mano derecha en forma de rosario con una cruz”, se leyó en la circular.

Circular de búsqueda de Heider Enrique Borja Mejía.

Hasta el momento las autoridades no han entregado una hipótesis o móvil de lo que pudo haberles ocurrido a los dos hombres que habían sido reportados como desaparecidos.