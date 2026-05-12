La Fiscalía General de la Nación, en compañía de Coljuegos, realizó un operativo en Barranquilla contra la presunta operación ilegal de un torneo de póker que “no contaba con contrato de concesión ni pagaba los respectivos derechos de explotación exigidos por la ley”, según el ente regulador de los juegos de suerte y azar.

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De acuerdo con el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, durante la diligencia fueron retirados 1.869 elementos utilizados para las apuestas de póker, entre ellos fichas, juegos de naipes, relojes de tiempo, tarjetas de corte, mesas y facturas.

“Queremos ser enfáticos: el póker no es un deporte, es un juego de suerte y azar contemplado en la Ley 643 de 2001, específicamente en el artículo 34. Según nuestro ordenamiento jurídico, ningún acto administrativo puede estar por encima de la ley”, manifestó Hincapié.

El directivo explicó que todo campeonato de póker debe contar con autorización de Coljuegos, debido a que este tipo de actividad debe pagar derechos de explotación para operar legalmente en el país.

“Cada partida ilegal de póker representa recursos perdidos para el sistema de salud subsidiado”, agregó el funcionario.

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Según la Ley 643 de 2001, el póker entra dentro de la modalidad de juegos localizados, razón por la cual solo puede operar en mesas de casinos autorizados. En consecuencia, la entidad insiste en que no puede ser considerado un deporte mental, ya que en su desarrollo intervienen factores de suerte y azar.

Hincapié indicó que actualmente los operadores legales de póker aportan cerca de 5.000 millones de pesos anuales a las rentas del monopolio, recursos destinados en su totalidad al régimen subsidiado de salud.

“Como administradores del monopolio, no permitiremos que se desarrollen estas actividades sin que exista un contrato de concesión con Coljuegos”, afirmó.

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Asimismo, el presidente de la entidad señaló que desde 2025 se han venido adelantando operativos de control contra torneos ilegales de póker, a raíz de denuncias ciudadanas y de operadores autorizados que sí cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Cortesía Coljuegos Los juegos de póker incautados por la Fiscalía y Coljuegos en Barranquilla.

En ese sentido, confirmó que Coljuegos demandó ante la jurisdicción contenciosa la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró el póker como deporte mental.

“La ley es clara al determinar que se trata de un juego de suerte y azar”, sostuvo.

El funcionario también expresó preocupación por la promoción del póker en instituciones educativas. Según explicó, la entidad ha sostenido reuniones con el ICBF y con los ministerios de Educación y Salud, además de oficiar a las secretarías de Educación de Cesar y Valledupar por actividades relacionadas con la enseñanza del póker en colegios.

“No vamos a permitir que, por una equivocada interpretación, se incentive que los niños, niñas y adolescentes entren al mundo de las apuestas”, aseguró.

Uno de los elementos incautados por Coljuegos y la Fiscalía en el operativo durante el torneo de la Federación Colombiana de Póker.

Finalmente, Hincapié advirtió que algunos de estos torneos estarían cobrando millonarias sumas de dinero por inscripción y entregando premios de manera ilegal.

“Desde Coljuegos seguiremos siendo implacables contra quienes quieren promover la ludopatía en niños, niñas y adolescentes, y contra quienes operan juegos de suerte y azar sin autorización de nuestra entidad y sin pagar los derechos de explotación. Nada está por encima de la ley”, concluyó.