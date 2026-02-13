A propósito de las emergencias en el departamento de Córdoba por las lluvias y la declaración de emergencia económica por parte del Gobierno para recaudar recursos para atender la situación, el Ministerio de Hacienda anunció que está evaluando ajustar el impuesto a los juegos de suerte y azar.

Leer también: Emergencia económica: Petro dice que el impuesto al patrimonio se cobrará a las 15 mil empresas más grandes del país

Así lo anunció el propio Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el consejo de ministros realizado este jueves 12 de febrero, mientras explicaba medidas complementarias al impuesto a personas jurídicas, asegurando que se contempla “la posibilidad de que hagamos un ajuste en el tema de impuesto a los juegos de suerte y azar”.

Agregó que se trataría de una alternativa que implicaría “modificar la estructura del impuesto”, una alternativa que “ya fue contemplada en la pasada emergencia”.

“Al discutir algunas medidas complementarias del impuesto al patrimonio de personas jurídicas, la posibilidad de que hagamos un ajuste en el tema del impuesto a los juegos de suerte y azar. Estamos considerándolo como una de las posibilidades, modificando la estructura del impuesto en la medida en que ya fue contemplado en la pasada emergencia, medidas de la pasada emergencia. Y el tema de los alivios tributarios que han sido insistentemente solicitados, porque esto generó una dinámica de una rápida recaudación por parte de la DIAN”, dijo el ministro.

Importante: Imágenes satelitales de Córdoba dan cuenta de la magnitud de las inundaciones que azotan el departamento

Hay que recordar que esta medida se sumaría a otras tomadas por el Gobierno dentro de la declaración de emergencia económica para recaudar recursos para atender a los damnificados en Córdoba y otras zonas del país.