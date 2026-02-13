Durante el consejo de ministros desarrollado la noche de este jueves, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hablaron sobre el nuevo impuesto que se estableció con la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica en los ocho departamentos más afectados por las lluvias asociadas a los frentes fríos.

El mandatario indicó que se trata del impuesto al patrimonio y destacó que involucra a las empresas más grandes del país. “No microempresarios, ni pequeñas empresas. Empresas con patrimonio líquido entre $10.000 y $31.000 millones pagarían el 0,6 %. Empresas con patrimonio líquido superior a $31.000 millones pagarían el 1,2 %”, explicó.

El Presidente @PetroGustavo aclaró que, dentro de la Emergencia Económica anunciada por el Gobierno, el nuevo impuesto a empresas no aplica a todas, sino únicamente a las más grandes, y se calcula sobre el patrimonio líquido, no sobre utilidades.



Por su parte, el ministro Germán Ávila recordó que en la anterior declaratoria de emergencia económica, que fue suspendida por la Corte Constitucional, el Gobierno había planteado el impuesto al patrimonio para las personas naturales, pero esta vez la medida va dirigida a personas jurídicas.

“Entonces planteamos un impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, pero teniendo el cuidado de tocar a las empresas y personas jurídicas de patrimonios más altos. Exactamente estamos planteando un impuesto al patrimonio para 15 mil empresas, las más grandes del país”, sostuvo.

Añadió que el nuevo decreto incluye medidas complementarias de la anterior declaratoria, como los alivios para la agroindustria del país, “en el sector urbano, en la pequeña industria, la microempresa que nos generen incrementos en la producción y que nos generen mayores dinámicas de recuperación de empleo y de recuperación económica en las zonas afectadas. Para esos efectos hemos venido conversando con Finagro y Banco Agrario, para asegurar esa atención de tasas compensadas agropecuarias”.

El presidente Petro también anunció medidas para contener el aumento en el precio de los alimentos durante la emergencia, como priorizar el abastecimiento interno de los mismos.

En ese sentido, propuso que los pequeños y medianos productores agrarios accedan a créditos con tasa del 0 %, a través de la banca pública, para aumentar la producción nacional mientras se supera la emergencia.

Por otro lado, la subdirectora de meteorología del Ideam, teniente coronel Diana Carolina Rueda, compartió en el consejo de ministros la continuación de las condiciones hidrometeorológicas en el país.

Informó que el pronóstico en los próximos tres días indica que se tiene un incremento de precipitaciones hacia la parte norte de la región Andina y la parte sur.

Sobre el frente frío, señaló que avanza sobre Puerto Rico o Cuba, y no se tiene un pronóstico que indique que tenga una afectación directa hacia San Andrés y Providencia y la parte del litoral Caribe.

En nuestro país, febrero y marzo marcan una transición hacia la primera temporada de lluvias.