Junio es el mes que marca el final del primer semestre del año. Es decir, marca la mitad del año, lo que ayuda a planificar para la segunda mitad. Sin embargo, también es el mes del pago de la primera prima. Por eso, es importante aclarar en qué fecha exacta las empresas deben pagar esta prima.

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Según el Ministerio de Trabajo, la prima de mitad de año debe pagarse antes del 30 de junio de 2026. Hay algunas empresas que la pagan en los primeros días del mes, mientras que otras esperan hasta el último día permitido para hacerlo.

Hay que recordar que la prima es equivalente a 30 días de salario por cada año trabajado, divididos en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre. Los trabajadores reciben en el mes de junio lo correspondiente al tiempo laborado desde enero.

¿Quiénes pueden recibir la prima?

El pago de prima aplica para trabajadores que tengan un contrato laboral formal, sea a término fijo, indefinido o por obra labor. Este pago también incluye a empleados domésticos, conductores, y otros sectores.

Por otro lado, los trabajadores con contratos por prestación de servicios o de forma independiente no reciben este pago. Tampoco reciben esta prestación los que devengan salario integral.

Es importante destacar que si el trabajador no trabajó todo el semestre, debe recibir el pago de forma proporcional a lo que haya laborado.

También es relevante recordar que el Ministerio de Trabajo afirma que las empresas que incumplan con este pago podrían enfrentar multas.

Para 2026, el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte es de $249.095. Es decir, un trabajador que haya laborado todo el semestre podrá recibir cerca de un millón de pesos en su prima.