El Ministerio de Hacienda informó que el decreto 0030 del 19 de enero de 2026 que quita la prima especial a los congresistas fue expedido exclusivamente para los parlamentarios y que en caso de que se afecten otros servidores públicos “tomarían las medidas necesarias para evitarlas”.

De esta manera, el decreto no afectaría a funcionarios como procuradores, fiscales, jueces y magistrados, quienes también reciben la prima especial de servicios.

“El Decreto tiene como objetivo, exclusivamente, reducir la asignación salarial de los miembros del congreso de la república a partir de la fecha señalada. De llegar a interpretarse presuntas afectaciones a otros servidores públicos, se tomarían las medidas necesarias para evitarlas.”, indicó el Ministerio de Hacienda.

¿Cómo quedará el sueldo de los congresistas con la eliminación de la prima de servicios?

El Gobierno nacional expidió – a través de Departamento Administrativo de la Función Pública – el decreto que elimina la prima de servicios mensual a congresistas por $16’914.540. Lo que significaría un duro golpe al bolsillo de los senadores y representantes a la Cámara que actualmente gozan de un suelto superior a los $50 millones de pesos.

Sobre esta medida, Función Pública indica que la remuneración a los congresistas “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

Ante eso, ahora los parlamentarios en Colombia tendrán un salario compuesto por su sueldo básico, fijado en $12’455.244 y gastos de representación por $22’142.662.

Es decir, que pasará de recibir cerca de 52 millones de pesos a cerca de $35 millones mensuales.

Vale mencionar que la primera será eliminada para los congresistas que inicien su periodo el 20 de julio de 2026 tras las elecciones de marzo.

Con este nuevo decreto se deroga otro decreto que data de 2013 – expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos – en el que se establecía una prima especial de servicios para sustituir temas relacionada con servicios de salud, localización y vivienda.