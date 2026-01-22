La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló la fecha en que los colombianos podrán consultar su fueron seleccionados como jurados de votación para las próximas elecciones parlamentarias que se realizarán el domingo 8 de marzo.

Leer más: Con demanda ante el Consejo de Estado buscan tumbar las consultas presidenciales del 8 de marzo

La entidad indicó que a partir del 27 de enero del 2026 las personas podrán ingresar a la página www.registraduria.gov.co para verificar si fueron convocados a participar en las elecciones legislativas y consultas presidenciales.

Las personas pueden realizar la consulta solamente ingresando su número de cédula.

El director de gestión electoral, Rafael Vargas, reveló que en total fueron designadas 856 mil personas, quienes recibirán información adicional sobre las capacitaciones.

Lea acá: Tarjetón, jurados y plazos: definiciones que aceleran el camino a las consultas

“Se invita a todos los ciudadanos a consultar, a partir del 27 de enero, la página web de la Registraduría para verificar si fueron designados como jurados, así como el día, la hora y el lugar de su capacitación”, expresó Vargas.

“Es fundamental asistir a esta capacitación y presentarse el 8 de marzo para cumplir con el deber como jurado de votación. La asistencia no solo responde a la posible sanción, que puede oscilar entre uno y diez salarios mínimos para ciudadanos del sector privado o para funcionarios públicos hasta la institución, sino también porque el rol del jurado es clave en el proceso electoral”, añadió.

Lea acá: ¿Cómo quedará el sueldo de los congresistas con la eliminación de la prima de servicios?

¿Cuáles son las sanciones para los jurados de votación que no se presenten?

La Registraduría explica que las personas que sin justa causa no asistan a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos. De no serlo, se le impondrá una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

¿Cómo se eligen los jurados de votación?

Los registradores solicitan los listados de los ciudadanos a las entidades, instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Lea también: Gobierno extendería declaratoria de emergencia económica

Una vez consolidada esta información, se procede a realizar un sorteo electrónico aleatorio a través de un software en el cual se designan los jurados de votación.

¿Cuáles con las funciones de un jurado de votación?

La Registraduría establece que las funciones de un jurado de votación designado son: