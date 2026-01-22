En el marco de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio a conocer el diseño de la tarjeta electoral que se utilizará en las consultas para elegir candidatos a la Presidencia de la República, programadas para el próximo 8 de marzo.

El funcionario reiteró que se empleará un único tarjetón para todas las consultas, con el objetivo de proteger la confidencialidad del sufragio. Explicó que entregar una tarjeta distinta por partido o coalición permitiría identificar la preferencia política del votante al momento de solicitarla en la mesa, lo que contravendría el principio del voto secreto.

Penagos también precisó que cada ciudadano deberá marcar solo una alternativa en toda la tarjeta electoral, ya que seleccionar más de una casilla invalidará el sufragio.

En cuanto al calendario electoral, recordó que el 6 de febrero es la fecha límite para que los aspirantes a las consultas presidenciales formalicen su inscripción ante la Registraduría, siempre y cuando las organizaciones políticas hayan solicitado previamente la realización de estos procesos.

Posteriormente, una vez queden inscritos los precandidatos, se realizará el sorteo para definir la ubicación de cada consulta en el tarjetón y, en un segundo momento, el orden de los nombres de los aspirantes dentro de cada una, a menos que los propios partidos o coaliciones ya hayan fijado ese criterio.

Finalmente, anunció que entre el 21 y el 23 de enero se desarrollan en todo el país los sorteos de jurados de votación para las elecciones legislativas en las sedes de la Registraduría, e invitó a los partidos políticos y a los organismos de control a acompañar este proceso. Indicó que más de 2.4 millones de ciudadanos fueron postulados por entidades públicas y privadas para cumplir esta función, una cifra que supera en cerca de 200.000 a la registrada en los comicios al Congreso de 2022.

Además, se dio inicio al sorteo oficial para la designación de los ciudadanos que prestarán su servicio como jurados de votación en las elecciones de Congreso de la República del próximo 8 de marzo.

Un total de 356 entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas postularon a más de 482.000 ciudadanos para prestar sus servicios como jurados de votación en la capital del país, explicó la entidad.

“En total, 130.001 ciudadanos prestarán su servicio como jurados en 18.001 mesas, ubicadas en 1.083 puestos de votación distribuidos en toda la ciudad, con seis jurados por mesa. Las capacitaciones para los jurados se realizarán entre el 9 de febrero y el 3 de marzo en Corferias”, agregaron.

Reparos

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz (Alianza Verde), expuso sus dudas frente al diseño del tarjetón de las consultas.

“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones. Las personas van a recibir una tarjeta con las dos consultas y se podrá marcar solo una, de lo contrario se anula el voto. Mi preocupación es el tiempo de capacitación que tenemos para llegarle a todo el pueblo colombiano”, reprochó.

“El señor registrador ya anunció cómo van a hacer ese tarjetón de consultas y ahora viene la responsabilidad de nosotros como institución de hacer pedagogía para que puedan marcar una sola consulta y no tener votos inválidos”, agregó.

En el Atlántico

La Gobernación del Atlántico lideró la novena sesión del Comité para la Coordinación y Seguimiento Electoral, con el objetivo de seguir fortaleciendo las garantías, la transparencia y la seguridad del proceso electoral en el departamento.

El delegado del registrador nacional en el Atlántico, Luis Felipe Cifuentes, explicó que en la sesión se abordaron los principales temas del calendario electoral y el avance de los procesos previos a la jornada de votación: “Estamos en la etapa de simulacro y designación de jurados de votación”, señaló.