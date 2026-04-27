Este domingo 26 de abril se dieron a conocer los resultados de la encuesta Invamer del mes de abril. El estudio reveló que Iván Cepeda continúa liderando la intención de voto para las elecciones presidenciales, seguido de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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Esta última, candidata por el Centro Democrático, pasó de un 10 % en intención de voto en el mes de febrero, a un 19,8 % en abril. Por medio de sus redes sociales, se refirió a su avance en las encuestas.

“Ante las encuestas: trabajar, trabajar y trabajar. Seguimos demostrando que somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta. Seguimos sumando y con estas alas vamos volando hacia una Colombia más grande”, se lee en el mensaje.

La senadora, en un video, añadió: “Acabamos de ver la encuesta y ustedes saben que siempre decimos que, ante las encuestas, trabajar, trabajar y trabajar, pero quiero darle las gracias a todo este gran equipo de campaña que se ha puesto la 10 y hoy estamos empatados con Abelardo y somos la campaña que más crece entre todas las campañas, somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta. Adelante que con estas alas vamos volando”.

Ante las encuestas: trabajar, trabajar y trabajar.

Seguimos demostrando que somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta.

Seguimos sumando y con estas alas vamos volando hacia una Colombia más grande. pic.twitter.com/BTf6lknkhc — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 27, 2026

En el estudio, ante la pregunta de por cuál candidato votaría si las elecciones fueran el próximo domingo, Iván Cepeda obtiene el 44,3 % de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 21,5 % y Paloma Valencia con 19,8 %. Siguen en el listado Claudia López (3,6 %) y Sergio Fajardo (2,5 %).

La encuesta también reveló los resultados en caso de que en una segunda vuelta se enfrenten Iván Cepeda y Paloma Valencia, que dejarían como ganador al candidato del Pacto Histórica con el 51,2 por ciento frente al 46,6 % de la opositora. En este escenario, la senadora creció 15,9 %.