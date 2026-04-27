A poco más de un mes para que lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, ya se conoce la fecha en que la Registraduría publicará la convocatoria para ser jurado de votación en los comicios.

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Se trata de uno de los procesos más importantes para garantizar la transparencia electoral durante las elecciones. Hay que recordar que la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia será el 31 de mayo.

Para esto, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya estableció la fecha en la que los colombianos podrán conocer esta información. La autoridad electoral confirmó que a partir del próximo jueves 7 de mayo de 2026 será la fecha en la que se publicará el listado oficial de los ciudadanos designados como jurados de votación.

Hay que recordar que la información sobre los jurados de votación estará habilitada a través de los canales oficiales digitales de la Registraduría: www.registraduria.gov.co/electoral/2026/presidente-de-la-republica/

El usuario debe ingresar su número de cédula de ciudadanía y conocer si fue designado como jurado de votación, así como su puesto de votación asignado.

Es importante indicar que ser jurado de votación es un servicio civil obligatorio para los ciudadanos seleccionados. Los que sean elegidos deberán asistir a su mesa el día de las elecciones y participar en el proceso de apertura, votación y cierre.

Los jurados son los encargados de registrar los votos y diligenciar los formularios oficiales y en caso de no cumplir con esta obligación sin una justificación válida, la ley contempla sanciones económicas e incluso consecuencias legales.