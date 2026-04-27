En el inicio de los cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso en Colombia, Barranquilla FC y Real Cartagena no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en un compromiso disputado este domingo en el estadio Romelio Martínez.

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El conjunto barranquillero, que contó con Miguel Agámez, recién campeón del Sudamericano Sub-17 con Colombia, de titular, intentó imponer condiciones, pero se encontró con un rival bien organizado en defensa, que supo cerrarle los espacios y complicar cada intento ofensivo.

Por su parte, el cuadro cartagenero apostó por el orden táctico y algunas transiciones rápidas, aunque sin la contundencia necesaria para romper el cero. La mala noticia para los cartageneros fue que sufrieron la baja, por lesión, de Jarlan Barrera.

Con este resultado, ambos equipos suman su primer punto en el Grupo B, dejando todo abierto de cara a la siguiente jornada de los cuadrangulares.

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La fecha continuará este lunes, a partir de las 5 p. m., con el duelo entre Unión Magdalena y Bogotá FC, que se enfrentarán en el Estadio Metropolitano de Techo, en un partido clave para ir marcando diferencias en la zona.