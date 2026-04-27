El atacante georgiano del París Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, consideró que la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich enfrenta “a los dos mejores” equipos del momento.

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“Recuerdo el partido de principios de temporada (1-2 a favor de los germanos en la primera fase de la Liga de Campeones), no jugamos bien, teníamos muchas lesiones. Pero ya mostramos de lo que somos capaces. Ahora creo que son los dos mejores equipos que se miden”, señaló el delantero en la rueda de prensa previa al duelo.

El jugador reconoció que está atravesando un buen momento de forma, que atribuyó al juego colectivo del equipo, precisó que tiene una buena relación con los otros delanteros, en particular con Ousmane Dembélé, con quien dijo que “es fácil jugar” y señaló que “merece el Balón de Oro y ganará más”

Frente a su paso por el Nápoles, donde llegó a ganarse el apelativo de ‘Kvaradona’, en referencia al astro argentino que también triunfó en esa ciudad italiana, afirmó que en París ha mejorado en la parcela defensiva.

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“Ya era bueno técnicamente en Nápoles, pero aquí he mejorado defensivamente, gracias a Luis Enrique. Te lleva a defender como un defensor más y he tenido que mejorar”, indicó.