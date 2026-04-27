Internacional de Bogotá goleó este domingo por 4-0 a Boyacá Chicó en el cierre de la jornada 18 de la liga colombiana, un resultado que lo deja séptimo con 28 puntos y mete presión directa sobre la zona de clasificación a los cuadrangulares, a una fecha del final de la liga colombiana.

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El equipo capitalino encaminó el partido desde temprano con un penalti que Facundo Boné transformó en el minuto 8, tras una falta dentro del área, y amplió la ventaja con un remate de media distancia de Ian Poveda (21), que se coló ajustado al palo.

Antes del descanso, Fabricio Sanguinetti firmó el tercero (35) al definir tras un contragolpe rápido y Joan Castro cerró la goleada (85) con un remate a quemarropa dentro del área.

La jornada, que comenzó el jueves, dejó resultados que explican lo apretado de la tabla: Santa Fe venció por 2-1 a Pasto, Millonarios se impuso por 2-0 a Tolima, Junior empató 1-1 con Cúcuta y Medellín y Deportivo Cali también sumaron puntos en partidos cerrados, evitando que se rompiera la igualdad en la zona media.

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Ese equilibrio mantiene una lucha directa por los últimos cupos a los cuadrangulares porque Santa Fe es octavo con 26 puntos y depende de sí mismo, pero con escaso margen, mientras Medellín y Deportivo Cali, también con 26, lo siguen de cerca y están obligados a ganar en la última fecha y esperar un tropiezo directo.

Por fuera, la presión es mayor: Millonarios, con 25 puntos y ubicado en la undécima casilla, necesita ganar en la jornada 19 y esperar al menos dos resultados favorables para meterse en los ocho.

En situación similar está Bucaramanga, con 23 puntos, que requiere una victoria y una combinación amplia de resultados, lo mismo que Águilas Doradas (23).

Con este panorama, la última fecha que se jugará este miércoles definirá los clasificados en una liga marcada por la irregularidad, en la que varios equipos históricos llegan con opciones matemáticas pero dependiendo de terceros, en una jornada final que se jugará con calculadora en mano y alta tensión en múltiples plazas.