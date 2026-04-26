Junior desperdició la posibilidad de llegar a la última fecha de la Liga siendo el segundo en la tabla de posiciones detrás del líder, Atlético Nacional, pero todavía puede conseguirlo, sin depender de resultados de terceros, en el cierre del campeonato, cuando se enfrente directamente al que ocupa esa posición, Deportivo Pasto.

El empate 1-1 ante Cúcuta Deportivo, el viernes pasado en el estadio General Santander, dejó en veremos la oportunidad de conquistar ese segundo lugar sin estar pendiente de lo que sucediera en otros compromisos.

Sin embargo, para fortuna de Alfredo Arias y sus dirigidos, los tres rivales que podían superar a los ‘Tiburones’ y acabar esa independencia, Deportes Tolima, América y Once Caldas, no pudieron imponerse en la penúltima jornada y no escalaron en la clasificación general.

Los ‘Pijaos’ cayeron 2-0 ante Millonarios, los ‘Diablos Rojos’ sucumbieron 1-0 en el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali, y los blancos de Manizales solo lograron igualar 2-2 en su visita a Águilas Doradas.

Así las cosas, Junior continúa tercero con 32 puntos, dos menos que el Pasto. Si los ‘Tiburones’ derrotan a los ‘Volcánicos’ en la última jornada, el próximo fin de semana en el estadio Romelio Martínez, en fecha exacta por definir, culminarán segundos.

Solo les sirve ganar para alcanzar ese objetivo, que les permitirá cerrar de local las series de cuartos de final y semifinal.

Además, el segundo solo se enfrentaría al primero, Nacional, en una posible final. Los dos van a estar en llaves distintas.

Los enfrentamientos de cuartos de final serán sorteados, pero con Nacional y el segundo de la tabla en caminos diferentes, solo se verían las caras en la última lucha por el título.