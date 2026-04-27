De cara a las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo, se publicaron los resultados de una nueva encuesta Invamer, realizada para Noticias Caracol y Blu Radio.

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Además de abordar la intención de voto de los candidatos presidenciales, el estudio también reveló cómo va la aprobación y la desaprobación del presidente Gustavo Petro.

Los resultados del estudio apuntan a que, en la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como Presidente de Colombia?, la opción aprueba marca un 47,3 % y la Desaprueba un 48,9 %.

Invamer Imagen de la encuesta Invamer.

La aprobación del mandatario nacional pasó de estar en un 49 % en el mes de febrero, a un 47,3 % en abril. Por su parte, la desaprobación pasó de un 46 % a un 48,9 % en los mismos meses.

Intención de voto

En el estudio, ante la pregunta de por cuál candidato votaría si las elecciones fueran el próximo domingo, Iván Cepeda obtiene el 44,3 % de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 21,5 % y Paloma Valencia con 19,8 %. Siguen en el listado Claudia López (3,6 %) y Sergio Fajardo (2,5 %).

Los resultados de esta encuesta de Invamer dan cuenta que el abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Firmes por la Patria, pasaría a un escenario de segunda vuelta a disputar la Presidencia con Iván Cepeda.

De la Espriella, quien pasó de tener el 18,9 % en intención de voto en febrero al 21,5 % en abril, también subió en un posible escenario de segunda vuelta, pasando del 37,4 % en el mes de febrero al 42,6 % de intención de voto en abril.

Percepción País

En cuanto a la percepción país, en la pregunta ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?, los resultados marcaron que el buen camino marca un 43, 3 % y el mal camino un 52,1 %.

En referencia a cuál cree que es el principal problema del país en la actualidad, los resultados evidenciaron que un 36,9 % cree que es el orden público, seguido de necesidades básicas con un 17 % y desempleo y economía con 16,1 %.

Ficha técnica

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