Las fronteras no son líneas en el mapa: son termómetros políticos. Y la colombo-venezolana, esa cicatriz de más de 2.200 kilómetros, lleva años marcando fiebre alta. Allí donde debería haber comercio, hay contrabando; donde debería circular gas, circula miedo; donde deberían pasar tractomulas con mercancía, pasan economías ilegales con salvoconducto del silencio.

Por eso la reciente reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas no puede leerse como una simple foto diplomática ni como una cortesía protocolaria. Fue, en realidad, el final de una larga fila de intentos frustrados y el reconocimiento tardío de una verdad incómoda: Colombia y Venezuela están condenadas —afortunadamente— a entenderse.

El encuentro ocurrió después de varios amagues fallidos desde enero, cuando Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense. Hubo invitación formal desde Bogotá, una cita frustrada el 13 de marzo en Cúcuta y hasta una Comisión Binacional de Buena Vecindad anunciada para Maracaibo que tampoco se concretó. La diplomacia parecía una sala de espera sin turno asignado. Hasta que Petro decidió resumirlo con una frase tan castiza como política: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”. Y fue. Vestido de blanco, aterrizó en Miraflores como el primer jefe de Estado en visitar a la nueva mandataria venezolana desde la caída de Maduro.

Ese detalle no es menor. Porque durante meses, el silencio bilateral había sido más ruidoso que cualquier discurso. Maduro había intentado sin éxito un cara a cara con Petro, quien nunca reconoció su cuestionado tercer mandato tras las elecciones de 2024. Ahora, con un nuevo tablero en Caracas, la visita no era solo una reunión: era una señal. Y las señales, en geopolítica, pesan más que los saludos.

La frontera hoy funciona como el gas: cuando no se administra bien, termina explotando. El Catatumbo, convertido en sinónimo de pólvora, narcotráfico y desplazamiento, ya no admite diplomacias decorativas. Petro y Rodríguez acordaron fortalecer la inteligencia binacional, avanzar en cooperación militar inmediata y diseñar una ofensiva conjunta contra mafias transnacionales, con énfasis en narcotráfico, contrabando de combustible y crimen organizado. No es poca cosa: significa aceptar que la seguridad no se resuelve con patriotismo de micrófono, sino con coordinación real.

Pero el asunto no termina en fusiles; también pasa por tuberías. Colombia necesita gas. Venezuela necesita mercado. Y ambos necesitan dejar de fingir que pueden ignorarse. La posible reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, la interconexión eléctrica y las operaciones conjuntas en materia energética son mucho más que asuntos técnicos: son decisiones de supervivencia económica. Colombia enfrenta una reducción progresiva en sus reservas; Venezuela busca convertir su transición política en oxígeno financiero. La energía, aquí, no es ideología: es pragmatismo con medidor.

Sin embargo, en esta conversación siempre aparece el vecino incómodo. No el que pone vallenato a las tres de la mañana, sino el que observa desde Washington con la ceja levantada. La presión de Donald Trump sobre ambos gobiernos convierte cada gesto bilateral en una jugada de ajedrez internacional. Hablar con Caracas ya no es solo hablar con Caracas: también es enviar un mensaje a Estados Unidos. Y ahí está la dificultad: hacer política exterior sin que parezca obediencia ni desafío gratuito.

Pero gobernar no es posar para la foto internacional; es resolver la fila en la frontera, el apagón en la casa y el miedo en la carretera. La política exterior sirve cuando mejora la política interior. Esa es la prueba de fuego: que este deshielo no termine siendo apenas vapor.

Porque la historia entre ambos países está llena de anuncios que sonaron a fanfarria y terminaron en eco. Lo novedoso no puede ser reunirse; lo verdaderamente revolucionario sería cumplir. Que la inteligencia compartida se traduzca en menos extorsión. Que la cooperación energética baje costos y no solo titulares. Que el control fronterizo proteja al ciudadano y no fortalezca al burócrata.

La frontera no necesita más solemnidad: necesita resultados. Menos comunicados y más combustible legal. Menos retórica y más rutas seguras. Menos ideología de atril y más pragmatismo de territorio.

Ponerse de acuerdo no es claudicar; es madurar. Colombia y Venezuela no necesitan gustarse para cooperar. Les basta entender que el incendio de uno siempre termina calentando la casa del otro.

A veces la diplomacia no consiste en abrazar al vecino, sino en aceptar que seguir peleando sale mucho más caro.

Y hoy, entre gas, crimen y geografía, la factura ya llegó.