Durante la mañana y la tarde de este sábado 25 de abril se han registrado atentados en el suroccidente del país, específicamente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde se registraron varios ataques con explosivos y acciones armadas contra la población civil y la fuerza pública.

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Uno de los hechos más graves ocurrió en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, Cauca, donde un ataque con explosivos dejó al menos siete personas muertas y 17 heridas. De acuerdo con información oficial, el artefacto impactó un vehículo de transporte público que transitaba por el sector.

A este hecho se suman otros ataques en la región. En el Valle del Cauca, se reportaron explosiones cerca de batallones en Cali y Palmira, así como hostigamientos a estaciones de Policía en municipios como Jamundí, lo que evidencia una escalada violenta en menos de 24 horas.

Además, en zona rural del Cauca, hombres armados incineraron un camión de una empresa azucarera tras obligar a sus ocupantes a descender del vehículo, en otro hecho que refuerza el clima de inseguridad en la región.

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Las autoridades han señalado que estos ataques estarían relacionados con grupos armados ilegales, particularmente disidencias de las Farc, que buscan generar “miedo masivo” en la población y mantener el control de corredores estratégicos para el narcotráfico.

En medio de este panorama, distintos sectores políticos han reaccionado a los hechos. El candidato presidencial Abelardo De la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X, donde lanzó fuertes críticas a la situación de orden público en el país.

“Colombianos, la región suroeste del país ha sido entregada al narcoterrorismo; están asesinando a la gente”, expresó.

El aspirante añadió que, de llegar al poder, adoptaría medidas contundentes contra los grupos armados. “En mi gobierno, personalmente, declararé como objetivos militares a esos delincuentes que siembran el miedo, el terror y la violencia en territorio colombiano”.

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Asimismo, aseguró que lideraría directamente las operaciones contra estas estructuras. “Los buenos ciudadanos no pueden seguir muriendo ni sintiendo miedo de salir de sus casas”.

Finalmente, envió un mensaje de solidaridad a las comunidades afectadas. “Mi solidaridad con el pueblo del Cauca y del Valle”.

Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos en la zona y han reforzado la presencia militar, en un intento por contener los ataques que mantiene en alerta al suroccidente del país.