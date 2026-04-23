Durante su visita a Barranquilla, donde lanzó el plan de seguridad, la candidata Paloma Valencia puso sobre la mesa un hecho que, según dijo, refleja el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país: la intimidación que habría sufrido su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en el municipio de Soledad mientras denunciaba los casos de extorsión de este territorio.

De acuerdo con lo expuesto por la candidata, Oviedo se encontraba grabando un video sobre esta problemática cuando fue confrontado por una persona, señalada como presunta extorsionista, quien le habría exigido detener la grabación.

Para Valencia, este episodio evidencia cómo estructuras ilegales “se sienten dueñas de las calles” y actúan sin temor, incluso frente a figuras públicas.

La senadora enmarcó lo ocurrido en un panorama nacional más amplio, asegurando que situaciones como esta no son aisladas, sino parte de una realidad donde la delincuencia, según afirmó, ha ganado terreno en barrios, municipios y ciudades del país.

Finalmente, Valencia reiteró sus propuestas enfocadas en reforzar la acción de la fuerza pública, intensificar labores de inteligencia y aplicar medidas más severas contra los responsables de estos delitos, insistiendo en la necesidad de recuperar el control institucional en los territorios.

Plan de seguridad

En ese contexto, y reiterando la importancia de combatir la extorsión desde las cárceles, la candidata aseguró que entre las principales medidas está regreso de la extinción de dominio para golpear las finanzas de las estructuras ilegales, una política antidrogas estricta y acciones focalizadas contra la extorsión, delito que, tiene asfixiados a comerciantes y ciudadanos en varias regiones, incluyendo Barranquilla.

La propuesta incluye además el uso de tecnología, como drones para vigilancia, sistemas de comando y control en todo el país, redes de informantes y la construcción de nuevas cárceles con capacidad para 40.000 internos. Asimismo, anunció reformas profundas al sistema penitenciario para combatir la corrupción.

“Haremos nuevas cárceles en donde los bandidos no tengan tiempo para llamar y delinquir. Serán cárceles alejadas de la ciudad en donde vayan a trabajar”, sostuvo.