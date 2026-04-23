El registrador Hernán Penagos anunció este jueves el cronograma de auditorías y revelación del código fuente de los ‘softwares’ de las elecciones presidenciales de la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

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Indicó en este sentido que los cuatro componentes estratégicos de este plan son: auditoría internacional, auditoría del código fuente de los ‘softwares’ electorales, simulacros y pruebas de carga y estrés.

Esta evaluación sistemática corresponderá a las organizaciones políticas, los órganos de control y las misiones de observación electoral.

“Este plan incluye una auditoría internacional especializada liderada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / Capel), orientada a robustecer la transparencia y confianza en las elecciones presidenciales con tres módulos: auditoría externa internacional especializada, auditoría a sistemas y asistencia técnica internacional”, explicó el funcionario.

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Agregó al respecto que “por primera vez en la historia electoral del país se cuenta con una auditoría internacional a las elecciones presidenciales. Esta auditoría está a cargo de un órgano técnico con amplia experiencia en la materia, que brinda rigor independiente, estándares internacionales y perspectiva comparada”.

Como una de las principales medidas de transparencia, el plan comprende la auditoría del código fuente de los ‘softwares’ de sorteo de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación de resultados por los auditores de los partidos políticos acreditados.

“La exposición del código fuente de los cuatro ‘softwares’ que intervienen en las elecciones se tiene prevista durante dos semanas, tiempo suficiente para que los auditores de los partidos puedan verificarlo. Además, está garantizado el acceso al 100 % del código. Es de resaltar que este proceso contará con el acompañamiento de los órganos de control y las misiones de observación electoral”, añadió Penagos.

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Así las cosas, el proceso de congelamiento de los ‘softwares’ de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14, así como del ‘software’ de consolidación y divulgación nacional de resultados, se tiene prevista para el 28 de mayo. Dentro de los simulacros más determinantes se destacan el simulacro nacional e internacional de preconteo el 16 de mayo, el simulacro de escrutinios nacional y consulados el 19 y 20 de mayo, y el simulacro de digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo.