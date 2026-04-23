Se llevó a cabo una reunión entre el candidato presidencial Iván Cepeda y las bancadas junto con directivos del Partido Verde en la segunda vicepresidencia del Senado, específicamente en la oficina de la senadora Ana María Castañeda.

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El encuentro tuvo como objetivo ratificar los acuerdos programáticos que previamente habían sido construidos entre la campaña presidencial y la colectividad política, consolidando los puntos de coincidencia.

De acuerdo con la mayoría de congresistas y miembros de la dirección nacional del partido, la decisión adoptada semanas atrás refleja afinidad con varias propuestas del plan de gobierno de Cepeda, razón por la cual optaron por respaldar su aspiración presidencial. Sin embargo, existen sectores que no acompañarán activamente la campaña, como es el caso de Angélica Lozano, Jonathan Pulido ‘Jota Pe’ Hernández, Katherine Miranda y Cathy Juvinao, quienes, aunque no harán proselitismo, han manifestado que su voto se orientará hacia otras candidaturas.

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Por su parte, Cepeda evitó profundizar en los detalles del acuerdo y señaló que dará a conocer la información en el momento adecuado.

Denuncias en el entorno del Gobierno

En medio del contexto político, antes de iniciar la reunión, el aspirante presidencial se refirió a las denuncias de presunta corrupción dentro del Gobierno nacional, reveladas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)). Rodríguez también habló de la existencia de una supuesta “asociación que ata delinquir” conformada por cerca de 20 personas cercanas al presidente Gustavo Petro. “Esos son hechos que pertenecen a una esfera que requieren una investigación”.

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Asimismo, sobre si estas denuncias podrían impactar su campaña, Cepeda aseguró que no lo considera así, pese a que sectores afines al actual Gobierno hacen parte de su respaldo político y promueven la continuidad de un proyecto de izquierda.

“Sé que en el Gobierno se han presentado situaciones de corrupción. En mi gobierno vamos a crear un sistema anticorrupción”, expresó Cepeda.

Finalmente, se informó que este jueves se realizará la asamblea de la dirección nacional de la Alianza Verde, donde se votarán tanto los acuerdos alcanzados en la reunión como el plan de gobierno de Cepeda.

Adicionalmente, en esa misma jornada podría discutirse la eventual escisión solicitada por el senador Jonathan Pulido, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández.

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