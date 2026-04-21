BOGOTÁ. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, le respondió este martes al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien denunció acusaciones infundadas del Gobierno.

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“Tal vez no tiene en cuenta que las decisiones que están tomando también tienen implicaciones políticas en la actual coyuntura electoral y que no son ajenas a este momento político y a este momento electoral”, afirmó el jefe de la cartera económica en el foro económico promovido por el Ejecutivo.

Previamente, Villar había anunciado que no consideraba adecuado ni oportuno asistir al foro en medio de los “ataques injustificados” del Gobierno a los miembros de la junta del Emisor.

Ávila Plazas, por su parte, abrió el foro con una intervención en la que planteó una mirada crítica sobre las decisiones recientes de política monetaria del Banco de la República, señalando sus “efectos sobre el desarrollo económico y la equidad social”.

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El funcionario aseveró que “es necesario avanzar hacia una coordinación más equilibrada entre la política monetaria y los objetivos de crecimiento, empleo y bienestar, poniendo en el centro las condiciones de vida de la ciudadanía”.

El @minHacienda, Germán Ávila Plazas, abrió el Foro Económico con una intervención en la que planteó una mirada crítica sobre las decisiones recientes de política monetaria del Banco de la República, señalando sus efectos sobre el desarrollo económico y la equidad social.

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El gerente del Banco de la República había notificado al ministro su decisión de no participar en el foro económico ‘La política monetaria en un contexto progresista’, programado para este martes.

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De acuerdo con la misiva, la negativa de la entidad no se trataría solo de una ausencia protocolaria, sino una respuesta directa a lo que la institución considera una serie de “acusaciones infundadas” y cuestionamientos a su legitimidad por parte de la Casa de Nariño.

El núcleo del conflicto radica en las declaraciones recientes del jefe de la cartera de Hacienda. Según el documento firmado por el gerente, el ministro ha señalado públicamente que la junta directiva carece de legitimidad cuando sus decisiones no se alinean con las recomendaciones del Gobierno.