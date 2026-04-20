El próximo jueves la Comisión de Acusaciones de la Cámara inspeccionaría a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, por supuesto espionaje.

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Así lo informó este lunes la revista Semana, informando que la idea de la célula legislativa investigativa es establecer si la DNI tiene equipos de espionaje contra funcionarios públicos.

La Comisión de Acusaciones irá a mas dos sedes que tiene en Bogotá la Dirección Nacional de Inteligencia para buscar el aparente sistema tecnológico de rastreo.

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La presidenta de la célula legislativa de la cámara baja, Gloria Arizabaleta, se desprende de la demanda presentada contra el presidente Gustavo Petro por parte del abogado Germán Calderón España, “en calidad de asesor jurídico del movimiento Defensores de la Patria”, ya que “podría inferirse la existencia de información proveniente de organismos de inteligencia sobre conversaciones sostenidas entre determinadas personas, entre ellas el señor Abelardo de la Espriella y terceros vinculados a Thomas Greg & Sons”.

Por ello, de acuerdo al reporte de prensa, la Comisión de Investigación ofició al director de la DNI, René Guarín, para que responda en cinco días hábiles si han existido informes u órdenes de operaciones, misiones de trabajo producto de inteligencia contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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En el informe también se lee que “la inspección es un medio de prueba señalado en el Artículo 233 de la Ley 600 de 2000 y por tanto una prueba conducente, por ende, se ordenará la realización de Inspección Judicial en las Oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia a efectos de examinar los archivos o actuaciones que se le adelanten al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y/o con los socios o directivos de Thomas Greg and Sons”.

Este mecanismo, agrega la célula legislativa, “permite verificar hechos, objetivos, fechas y demás situaciones que se pudieron adelantar y que están relacionados con los hechos denunciados”.