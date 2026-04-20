Con el cierre del repechaje, ya quedaron definidas las 48 selecciones que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que también significa la salida a la venta del esperado álbum Panini, el cual es llenado por aficionados del fútbol de estampas o cromos con retratos de jugadores, escudos de selecciones y fotos grupales.

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Entre los jugadores que concentrarán buena parte de la atención dentro del torneo y dentro del álbum figuran Lionel Messi, a quien la FIFA perfila rumbo a una sexta Copa del Mundo, lo que sería un récord; Cristiano Ronaldo, que podría volver a tener un lugar central en la conversación mundialista con Portugal; y Kylian Mbappé, presentado por la FIFA como una de las grandes superestrellas de 2026.

RODRIGO ANTUNES/EFE Lisbon (Portugal), 14/10/2025.- Portugal player Cristiano Ronaldo celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers soccer match between Portugal and Hungary at the Jose Alvalade stadium, in Lisbon, Portugal, 14 October 2025. (Mundial de Fútbol, Hungría, Lisboa) EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES

También estarán jugadores que llegan con un peso enorme en el presente del fútbol internacional, como el brasileño Vinícius Júnior, el español Lamine Yamal y el noruego Erling Haaland.

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Ese cruce entre leyendas vuelve a la edición 2026 del álbum Panini especialmente atractiva. No solo por el peso futbolístico de esos jugadores, sino porque muchas de sus láminas se convertirán en algunas de las más recordadas y buscadas de la colección.

El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos.

La edición de este año del álbum Panini oficial licenciado de la Copa Mundial contará con 112 páginas y 980 stickers.

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Cada equipo tendrá dos páginas y 20 stickers (18 retratos, 1 foto grupal y 1 escudo oficial hecho en un material especial). Más que crecer en tamaño, la colección amplía su capacidad de representar un Mundial con más selecciones, más contrastes y más historias conviviendo en una misma edición.

Además, el álbum incluirá contenido sobre estadios, calendario, historia de la Copa Mundial de la FIFA, camino al torneo y récords, junto con stickers extra de jugadores en acción.

Precios del álbum Panini

En marzo pasado arrancó la preventa en línea del álbum Panini, que estará disponible únicamente a través de www.paninitienda.com y de distribuidores y puntos de venta autorizados, identificados con el sello de “Punto Oficial Panini”.

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En el sitio web de la tienda Panini se detalla que el álbum en pasta dura tiene un precio en preventa de $49.900, mientras que en pasta blanda cuesta $14.900.

También está disponible un display que incluye 104 sobres con siete láminas cada uno, para un total de 728 láminas surtidas, con un precio de $520.000.