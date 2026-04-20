La Selección Argentina de Sóftbol Masculino Sub-23 ya se encuentra en la ciudad de Sincelejo, lista para participar en el mundial de esta disciplina que inicia el sábado 25 de abril.

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Los deportistas arribaron a Colombia la noche del domingo 19 de abril por el Aeropuerto Los Garzones, de la ciudad de Montería, donde los esperaba una comisión de Sincelejo encabezada por Carlos Lugo Álvarez, que es el presidente del Comité Local que organiza el mundial, avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

Además, unidades del Departamento de Policía Sucre también estuvieron en el recibimiento debido a que cada selección, de las 12 que estarán en competencias, es apadrinada, en materia de seguridad, por un oficial de la institución. Los uniformados escoltaron, vía terrestre, a los deportistas en un bus climatizado dispuesto por la organización local para esta finalidad.

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El alcalde Yahir Acuña Cardales desde ya le da la bienvenida a la primera delegación de deportistas extranjeros y anunció que en las próximas horas llegarán las demás delegaciones que se disputarán el título mundial de Sóftbol Masculino Sub 23.

Si bien la inauguración oficial del Mundial es el sábado 25 de abril a partir de las 6:30 de la tarde, en el día habrá tres juegos, y el primero de ellos es a partir de las 10:00 de la mañana entre las novenas de Argentina y Nueva Zelanda.