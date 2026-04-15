Junior se regresa con las manos vacías de Asunción, tras caer 1-0 frente a Cerro Porteño en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un compromiso cerrado en el que, según su entrenador Alfredo Arias, la diferencia estuvo en la efectividad.

“Yo creo que hoy en día lo que sobra es información. Cerro tenía información nuestra y nosotros de ellos. Pero no me canso de decir que el fútbol es de los jugadores, que son los que juegan y toman después las decisiones en el campo, más allá de las herramientas que les demos. Creo que hicimos un partido correcto, lo planteamos bien. Tuvimos las chances en el primer tiempo y no concretamos. Tuvimos la de Teo que pega en el travesaño y la de Pérez que tapa el arquero con el pie. Hasta el gol de ellos, no nos habían puesto en problemas. Así que yo creo que ni nos sorprendieron ni nosotros los sorprendimos. Fue un partido de Copa Libertadores muy cerrado, donde un error, si el rival es efectivo, te cuesta caro”, analizó el técnico rojiblanco tras el encuentro.

El estratega insistió en que la falta de contundencia volvió a pasar factura, tal como había ocurrido en el debut —ante Palmeiras—, y dejó claro que el equipo deberá reaccionar en lo que resta de la fase de grupos.

“Creo que el partido se dio así, fueron efectivos en la oportunidad que tuvieron y nosotros no, nosotros erramos los goles y terminamos perdiendo por un gol. Quedan más partidos en esta fase de grupos de la Libertadores y estamos obligados a recomponernos”, afirmó.

Arias también hizo énfasis en que los errores puntuales han resultado determinantes en los dos primeros compromisos del equipo en el torneo continental.

“Nos ha salido caro cada error en los partidos. Primero ante Palmeiras y ahora contra Cerro. Creo igualmente, a mi modo de ver, que hicimos un partido correcto. Cerro planteó un partido muy físico, de contacto, como se juega en la Copa, y creo que ahí perdimos varios duelos, pero nunca tuvimos sobresaltos. Por el contrario, nosotros llevamos a Cerro a tener que salvarse ‘in extremis’, especialmente en el primer tiempo. Pero esto no es lo que uno merece sino lo que concreta. Cerro fue efectivo y luego defendió bien”, explicó.

Sobre el desarrollo de la jugada que derivó en el único tanto del partido, el entrenador señaló una desatención en campo rival que terminó costando caro.

“Cerro era normal que fuera un equipo agresivo, venía de una derrota y jugaba de local. Yo creo que estuvimos al altura, quizá en algunas jugadas puntuales pudimos hacer más, como en la del gol. Todo viene una pelota perdida fácil en ataque. Una pelota que tenemos controlada y la perdemos arriba, quedando luego el equipo mal parado”, detalló.

El técnico uruguayo evitó inclinarse únicamente por los errores propios o los aciertos del rival, resaltando que el resultado es consecuencia de múltiples factores dentro del juego. “Uno no tiene por qué elegir si aquel tuvo virtudes y yo errores. El fútbol es un todo. Cerro hizo bien las cosas, me parece a mí, y nosotros pudimos hacerlo mejor, empezando por la efectividad. Y admitimos un gol en el que yo creo que pudimos hacer algo más”, apuntó.

Finalmente, Alfredo Arias respondió sobre el presente del paraguayo Guillermo Paiva en Junior, ante las preguntas insistentes de sus compatriotas. “Paiva es un jugador importante para nosotros, es un jugador que nos da sacrificio y buen juego. En estos últimos partidos viene ingresando en los segundos tiempos, en este lo hizo y creo que le fue bien”, concluyó.